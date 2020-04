Loze maskers

Eindelijk, ein-de-lijk, na anderhalve maand het gezwets van kwakvirozalvers te hebben geserveerd, hadden ze in ‘De afspraak’ iemand die niet een dag nadat hij iets heeft gepretendeerd het tegendeel moet komen toegeven: Paul Stoffels, de operationele nummer een van Johnson & Johnson. Hij legde haarfijn uit wat dat coronavirus doet, en hoe zijn non-profitorganisatie het volgend jaar zal vernietigen. Dokter Stoffels is liefst vier weken geleden al uitgebreid geïnterviewd in De Tijd, maar niet iedereen merkt dat op.

In diezelfde uitzending gaven ze een onthutsend overzicht van wat Marc Van Ranst sinds februari over mondmaskers uit zijn nek heeft gekletst. Daaruit viel slechts één conclusie te trekken: wat voor een nar is me dat? En hoewel ze dat zelf uitzenden, zit die potsenmaker de volgende avond gewoon opnieuw in hun eigen programma! Wie kan dat nog aanzien? Eén zuchtje tegenwind en hij gaf al forfait voor onze plechtige 1 meiviering. Met zo een moedige mannen gaan we de proletarische revolutie nogal winnen. Zet maar iemand anders op kop van de lijst in Brabant, Peter.

Die mondmaskers. Wij hadden u gewaarschuwd: wie dacht dat hij het ultieme surrealisme wel gezien had, kon beter wachten tot de Veiligheidsraad van vorige vrijdag. De mondmaskervaudeville die daar op gang werd getrokken, overtrof al het voorgaande. Zodra bekend was dat de minister van Loze Beloften de belofte moest waarmaken om elke Belg binnen de week een masker te bezorgen, hebben wij Ladbrokes gebeld. Daar wilden ze een zo triviale weddenschap niet aannemen. Na nog geen twee dagen onthulde de oh zo keurige minister dat ook dit hem weer niet zou lukken.

We hadden ons al een beroerte gelachen toen hij iedereen een lapje stof en twee elastiekjes ging opsturen, zodat we zelf ons masker konden naaien, in de traditie van de katholieke vrouwengilde. Heeft de Boerinnenbond geen recept om ons eigen vaccin te koken? Maar zelfs die belofte heeft hij niet gehouden, het is ziekelijk. Eerder had hij met zijn pontificale paterigheid beloofd dat rusthuisbewoners bezoek mochten ontvangen van één familielid. Dat zou die mensen veel plezier doen. Hij kon het weten want zijn kiezers huizen daar. Die belofte werd al binnen het uur, een wereldrecord, getorpedeerd door Margot Cloet, de Calamity Jane van Zorgnet-Icuro.

Over de keizerlijke besluiten die hij op Justitie uitvaardigt, komt niet veel naar buiten, maar bij elk ervan vallen zetelende magistraten uit hun zetel en staande van hun staander. En zijn nieuwe strafwetboek is nu al achterhaald door alle dagelijks aangroeiende verboden van Pieter De Crem.