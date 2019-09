Beste Jan Boone, hartelijk dank voor de gulle levering Lotus Madeleines, met chocoladevulling (!). Dat had je echt niet moeten doen. En dan nog zo veel. Aan een kwart hadden we ons met de voltallige redactie ook al ziek gegeten. De vreemdeling van de pakjesdienst kwam puffend en hijgend en piepend van het gewicht op zijn schouders de trappen naar de derde verdieping op gekropen. Er is wel een lift, maar die is alleen voor redacteurs en redactrices, en voor de meesteressen van de vele advocatenbureaus die onze redactie in Tour & Taxis omringen. Geen onnuttige buren.

Nu hadden wij in onze column van woensdag misschien een verkeerde indruk gewekt door na de vermelding van deze nieuwe lekkernij van uw bedrijf het adres van De Tijd tussen twee haakjes te vermelden. Alsof wij om een traktatie bedelden. Dat was niet zo, want het zou in strijd zijn met onze deontologische code. Die wij zelf niet gelezen en nog veel minder onderschreven hebben. Maar onze superieuren van de eindredactie en de hoofdredactie wel, en het laatste wat wij willen is die brave mensen nog meer moeilijkheden met onze teksten bezorgen dan ze nu al hebben. Productinfo is wel toegelaten in onze krant, maar op voorwaarde dat ze relevant is en dat de journalist het besprokene objectief en onpartijdig beoordeelt. Op geen enkele wijze mag hij er persoonlijk voordeel uit halen.

Dus schromen wij ons niet om te zeggen dat die met chocola gevulde Madeleines, het fluweelzachte cakeje met de mooie meisjesnaam zoals jullie het zelf zo treffend omschrijven, een ware verrukking zijn. De zoveelste van Lotus. Al eens gedacht aan speculaas als vulling, Jan? De Lotus Cayman, dat gaan ze zeker in Amerika graag eten. En wat een ongekende mogelijkheden in Australië, het land van Crocodile Dundee.

Wat velen verbaast, is dat Jan Boone nooit Manager van het Jaar is geworden, en Lotus nooit Onderneming van het Jaar. Dat eerste valt te verklaren door de volstrekte onkunde van de jury, die nog verergerd is na het vertrek van Johan Van Overtveldt als hoofdredacteur van Trends. Hij was het beter gebleven in plaats van naar de politiek over te stappen, dat was voor beide een win-win geweest. Geen mens met gezond verstand wil trouwens Manager van het Jaar worden, want het is de voorbode van onheil, zowel voor de winnaar als voor zijn bedrijf. Uitzondering is uiteraard Fernand Huts, een van de eerste laureaten.

Vreemder is dat Lotus nooit Onderneming van het Jaar is geworden, een trofee van De Tijd en EY. Temeer daar in 2012 La Lorraine wel tot winnaar werd uitgeroepen. La Lorraine zeg, alstublieft. Op zijn patisserie breekt zelfs de hond zijn tanden. En nog nooit iets van gekregen. Wel, de reden is simpel: Jan Boone wil zich niet inschrijven. ‘Er moet gewerkt worden’, luidt het motto in Lembeke, ‘op een podium de dwazerik gaan uithangen, is voor anderen.’ Schrijft Jan wel in, dan wint hij. Daar zorgen wij voor. Wiens Madeleine men eet, diens kandidatuur men eert.