Martha & Myra

De coronacrisis is voor onderzoekers uit diverse vakgebieden goud waard, onder anderen voor gedragspsychologen. Ja ja, met hen werd vroeger het hardst gelachen, en terecht, maar vandaag moeten we elke universitaire pre- en competentie afwegen tegen een nieuwe ondergrens: de virologie. En dan is wichelroede lopen een exacte wetenschap. Wie spot nog met een handlezer of gebedsgenezer, als hij een viroloog aan het woord heeft gehoord?

Van de vele bizarre gedragingen die we in deze periode vertonen, verdient zeker hamsteren een nieuwe studie. Hoe sneller première Wilmès het verbood, des te vlugger sprintte de voltallige bevolking naar de supermarkt en smeet zich daar om te beginnen op het toiletpapier, als uitgehongerde hyena’s op een hinde. En hoe luider de warenhuisdirecties en Gino Van Ossel riepen dat er in de depots genoeg voorraad lag, des te verbetener sleepte elke klant zijn buit buiten.

Als iemand u ruim op tijd heeft aangeraden, zeg gerust aanbevolen, om als hamsters te hamsteren, dan wel Kaaiman. Begin februari al. Want als een bericht over schaarste van goederen eenmaal gelanceerd is, wordt het een selffulfilling prophecy die niet meer tegen te houden valt. De kunst is als éérste te hamsteren. Stap als laatste naar de afdeling toiletpapier en je zal betreuren dat je een digitaal abonnement op de krant hebt gekozen. Voor mondmaskers is dat minder erg: als je daarvoor de allerlaatste bent, hoef je er ook geen meer te kopen.

Zelf hebben wij als een bezetene toiletpapier ingeslagen. Op de duur hing er in de Delhaize een briefje: ‘Slechts 1 pak per aankoop.’ Waarna wij tien keer na een buiten en binnen zijn gestapt, tot de autokoffer niet meer dichtging. Hoeveel wij in onze garage hebben gestapeld valt niet te tellen, enkel te schatten. Honderden pakken van acht stuks elk. Opgepot voor op de pot: wij kunnen gemakkelijk afgaan tot midden jaren 30. En om helemaal zeker te zijn hebben we ons ook vijf dozijn dozen Imodium aangeschaft. Producenten van wc-papier, denk aan Procter & Gamble en Mediahuis, mogen hun jaarrekeningen nu al opmaken. Die verkopen tot volgende lente geen rol meer.

We mogen hopen dat in deze barre dagen iedereen het nut van hamsteren heeft ingezien. Want let op: de lockdown komt in de winter terug. Waarom zou je van onbederfbare waren niet altijd een stock voor een jaar of drie houden? Toiletpapier, keukenrol, zeep, tandpasta, pilchards… je moet ze toch kopen, en wat je nu uitgeeft, moet je nadien niet meer uitgeven. Je doet er meestal nog financieel voordeel bij, want het gevaar voor een prijsstijging is groter dan voor een prijsdaling.