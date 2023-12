Mayday Maidan

Er zijn veel bezwaren tegen autocratische leiders. Het grootste is dat ze vaak gelijk hebben. Denken we aan Georges-Louis Bouchez. Met de meeste van zijn uitspraken zou je spontaan instemmen als je niet wist dat ze van hem kwamen. Of Viktor Orbán! Noem zijn naam en al wie correct denkt, veert woedend recht, schuimbellen om de lippen.

Orbán schreef onlangs een brief aan afscheidnemend Europees president Charles Michel: ‘Beste Charles, hoe is het met u? En met uw vader? Hier gaat alles zijn gangetje.’ Tot daar bleef het vriendelijk. Daarna beweerde de Hongaarse premier dat de strategie van de Europese Unie in Oekraïne compleet gefaald heeft. De wapenleveringen hebben niet tot winst op slag- en slachtveld geleid. De sancties hebben de Russische economie nauwelijks nadeel berokkend. En Oekraïne is nog minder dan vroeger klaar om tot de EU toe te treden, als dat al wenselijk is voor een voormalige Sovjetrepubliek. ‘Kijk hoeveel miserie je al hebt met voormalige Warschaupactrepublieken’, stond er eerst bij, maar dat werd door een oplettende adviseur net op tijd geschrapt.

Wel? Wie zal hem tegenspreken? Waarheden als een methaan uitstotende kudde koeien uit een Vlaamse megastal stonden in die brief. En Orbán kan morgen op de Europese top in zijn eentje de toetredingsgesprekken met Oekraïne tegenhouden. Nu denken Oost-Europakenners dat de Hongaarse premier in de eerste plaats de Europese Commissie wil chanteren, omdat die 22 miljard euro rechtmatige steun achterhoudt. De reden daarvoor is dat in Hongarije de rechtsstaat wordt uitgehold. Dat is mogelijk, wij zijn er al lang niet meer geweest. De laatste keer was Louis de Vries nog voorzitter van Honvéd Boedapest.

Maar is het in België anders? Elk jaar wordt ons land door het Europees Hof veroordeeld wegens schendingen van de mensenrechten. Intussen is zelfs de persvrijheid door een partijvoorzitter afgeschaft, met steun van 90 procent van zijn partijbestuur en minstens twee magistraten. Is dat geen uitholling van de rechtsstaat? Voor de Europese Commissie en de Europese Raad blijkbaar niet. We hebben Eurocommissaris Didier Reynders niet gehoord, Charles Michel evenmin.

Voor de Oekraïense president Zelensky is het tijd om zijn laatste financiële bron aan te boren: Guy Verhofstadt.

Nu Orbán tegenwringt, de Amerikanen de geld- en wapenkraan dicht dreigen te draaien en de Europese Rekenkamer het rapport over hoeveel die oorlog ons kost niet veel langer geheim kan houden, wordt het voor president Volodymyr Zelensky tijd om zijn laatste financiële bron aan te boren: Guy Verhofstadt. De man die op het Maidanplein de Oekraïense bevolking opruide om in opstand te komen tegen president Viktor Janoekovytsj, onder wie het land in peis en vrede met de Russen leefde en van de Krim werd verlost. Die moest weg. ‘Elke week zal ik hier staan om u te helpen, tot hij is afgezet’, schreeuwde Verhofstadt, waarna hij het bij dat ene bezoek hield.