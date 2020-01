Meden & Perzen

Ze moeten weer niet naar Donald Trump wijzen, dat het in de Perzische Golf zo verkeerd loopt is de schuld van de mei ’68’ers. Zoals alles. Zij waren het die in de jaren 70 het verzet oppookten tegen Mohammad Reza Pahlavi, de sjah van Iran, die door het langharig werkschuw tuig werd versleten voor een megalomane agent van de Amerikanen die in eerste instantie zichzelf verrijkte, en in tweede zijn derde echtgenote Farah Diba, een iconische verschijning voor wie jong was en vatbaar voor keizerinnencharmes. Met andere woorden: Kaaiman.

Helaas was romantiek volgens het Rode Boekje ondergeschikt aan politiek, en dus stapten ook wij mee in massamanifestaties tegen de sjah. De kwalificatie ‘massa’ moet afgewogen worden tegen het succes van alle andere betogingen waar wij om de drie dagen aan deelnamen, behalve bij zware regenval. Of we het meenden, weten we niet meer, maar in elk geval beweerden wij toen dat de Iraanse bevolking beter af zou zijn met ayatollah Khomeini. Die leefde al jaren in luxueuze ballingschap in Parijs, en was denkelijk zelf niet erg opgezet met alle internationale acties om hem terug naar Teheran te doen verhuizen.

Sus Verleyen is de sjah ooit persoonlijk gaan opzoeken voor Knack, naar aanleiding van de beruchte Ibramco-affaire, en sprak bij zijn terugkeer in Brussel over een intelligente en warme persoonlijkheid. Die bovendien zo genereus was geweest hem een kolossale pot met vijf kilo van de meest exquise Perzische kaviaar mee te geven, iets wat Sus niet verwachtte van de ayatollah. Op de redactie ontspon zich een felle discussie over de vraag of een redacteur van een toonaangevend opinieweekblad zijn politieke oordeel mocht laten afhangen van een pot kaviaar, maar de meesten vonden van wel.

Grappenmakers, men heeft nooit geweten wie, stuurden twee weken later een telex naar Knack die zogezegd uit Teheran kwam en waarin de directie van Ibramco, op aandringen van de sjah, de heer Frans Verleyen vroeg of hij bij de Belgische regering kon bemiddelen over nieuwe vestigingsvoorwaarden. Bij Ibramco dachten ze aan een bedrijventerrein in Willebroek om hun beloofde megaraffinaderij te vestigen. Sus was al in het bureau van premier Edmond Leburton (PS) met het Iraanse verzoek aan het zwaaien, toen hem ter ore kwam dat het om een valse telex ging. Fake Mail John was echt de eerste niet. Wel de domste.

Met dat soort onnozelheden moesten ze bij marxistische idealisten niet aankomen. Hij moest weg, die kleptomaan in Iran, en wel meteen. In die dagen werd nog geluisterd naar linkse betogers, jammer genoeg, en zo werd de dictatuur van de sjah op onze vraag inderdaad vervangen door het democratische bewind van de ayatollahs. Tot vreugde van alle Iraniërs, vooral die in het buitenland. Reza Pahlavi, die al zwaar ziek was, vluchtte net als eerder Jozef en Maria naar Egypte, en stierf enkele maanden later in een mistroostig ziekenhuis in Caïro.