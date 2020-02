De kans dat u deze column leest, is klein. Die is natuurlijk elke dag klein, maar deze keer niet vanwege de inhoud. We zijn gisteren op de redactie overgeschakeld naar een nieuw computersysteem en de kans dat dat vlekkeloos verloopt, wordt door onze IT’ers hoger ingeschat dan door een specialist hippische kansberekening als Kaaiman. Vooral voor deze rubriek is elke vernieuwing delicaat.

Nog minder dan van verbeteringen houden wij van updates die ongevraagd vanuit een kelder in Californië of New Delhi worden opgestart om van Windows 11 naar Windows 12 over te schakelen. ‘Dit kan enkele minuten in beslag nemen, gelieve uw computer niet uit te schakelen.’ Kent u dat? Maak van die enkele minuten enkele uren. Of weken. Wij zijn ooit thuis vertrokken toen die update van 'enkele minuten' van start ging, en toen we vijf uur later licht beschonken terug binnen kwamen gewaggeld was het nog aan het lopen: ‘34% voltooid. Schakel de computer niet uit. Uw computer wordt heropgestart.’

Tot nu toe werd deze column naar de eindredactie doorgechast via het aloude QPS/Quark, waarna Kaaiman snel het Koninklijk Depot van Tour & Taxis uit spurtte om niet het risico te lopen dat hij alle verkeerde codes zelf zou moeten rechttrekken. Afgelopen. Gisteren maandag is die trouwe bondgenoot van jaren zonder veel eerbetoon afgedankt en vervangen door een combinatie van het moderne MME, in de wandelgangen het iets minder moderne Mémé genoemd, en het nog modernere Woodwing/Content Station. En geloof het of niet maar wij kunnen u met honderd procent zekerheid bevestigen dat Elvis nog bestaat: hij is gespot op de Havenlaan in Brussel. Terwijl het dierbare fotosysteem DioContent, dat u al die jaren van zoveel prachtige beelden heeft laten genieten, is vervangen door Elvis. De Thomas Vanderveken die mee in de doos zat, hebben we terug naar afzender gestuurd. Op onze redactie houden wij niet van vals gegrijns. Vandaar ook dat niemand bij ons sympathie heeft voor Koen Geens.

Het programma waar we van nu af aan op draaien is naar verluidt gebruiksvriendelijk, toch voor wie over een minimum aan digitale uitzalemvhakeci voortolh. Zonciuet sdffgjuytztme vaiurttjsd, vooral oudere redacteurs hebben daar iaotnujvuçh azti neanni boeolns. Maar er zijn gelukkig de meer bedreven eindredacteurs om fouten aiojhuvb zy iouzlne en uogrhfpbralfdyu. Zodra de kinderziekten, bij de gebruikers, achter de rug zijn, zou Content Station zijn naam alle eer moeten aandoen, en Mémé zeker.