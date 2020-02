Mensenvriend

Nu heeft hij mensen met een licht verstandelijke handicap ook nog hun geld afgepakt. Het restant van de CD&V-kiezers! Zelfbediening W.Beke ontziet met zijn wrede besparingsdrift in de welzijnssector slechts één instantie: zichzelf.

In De Morgen sprak directeur Jan Raeymaekers, de drijvende kracht achter vzw De Wroeter uit Kortessem, een initiatief dat niet genoeg geprezen kan worden. Anders-verstandigen kunnen er werken op een boerderij, wat ze graag doen, wat hen een zinvolle dagindeling biedt, en wat nuttig is. Ze serveren in het restaurant spijzen die ze zelf van kiem tot vrucht hebben doen groeien en bloeien. Nu de directeur: 'Helaas is het budget dat onze mensen van de Vlaamse overheid krijgen sinds januari drastisch gedaald. Een van hen moet het met 14.000 euro per jaar minder stellen.'

De inkt van dat artikel was nog niet droog, onder meer omdat De Morgen niet kapitaalkrachtig genoeg is om sneldrogende inkt te kopen, of het plaatsgebrek in jeugdinstellingen kwam weer in het licht. Dat na een boze tirade van Ine Van Wymersch, die sinds ze procureur is heel wat vranker de waarheid spreekt dan toen ze die als woordvoerster van het parket nog moest proberen te verdoezelen. Ze ziet veroordeelde jonge criminelen fluitend het gerechtshof buiten stappen omdat er geen capaciteit is om de straf die ze net hebben gekregen uit te voeren. Zelfbediening was er als de kippen bij om aan te kondigen dat hij plaatsen zal bijtoveren. Over drie jaar. Hij had er al een budget voor voorzien. Waarschijnlijk dat dat hij net van vzw De Wroeter had afgepakt.

Het is de hoogste tijd dat in het Vlaams Parlement iemand opstaat om het ontslag te eisen van de minister van Welzijn, die op schandelijke wijze het bewind voert waar hij op nog schandelijker wijze is aan gekomen. Het lag vorige week op Mateke zijn tong, maar het is er blijven op liggen. Zelfbediening zelf beweert dat zijn budget voor nieuw beleid verdubbeld is, wat het alleen nog schrijnender maakt. Keizer Nero was een milde mens, koning Herodes een kindervriend, in vergelijking met Zelfbediening W.Beke.

Misschien is het een goed idee ineens de hele Vlaamse regering naar huis te sturen, en na te gaan of het principe van een legislatuurparlement wel zin heeft. Nieuwe federale verkiezingen zonder nieuwe Vlaamse verkiezingen en we stevenen af op een nooit vertoond exces van kiezersbedrog. Het grootste deel van de stemmentrekkers zit in de Vlaamse regering, het Vlaams Parlement of het Europees Parlement. Gaan die allemaal de kiezers wijsmaken dat ze plots voor de federale Kamer of regering kiezen? En over het ambiëren van welke post moet de liegende leider dan nog liegen? In 'Terzake' liet hij al meteen verstaan dat hij kandidaat is om de Vlaamse regering te leiden. Alweer.