Eigen lof mag dan niet te fris ruiken, soms kun je er niet omheen. Zo zochten wij onlangs info op via Google, iets wat we zoveel mogelijk proberen te vermijden, en verscheen onverwachts een oude Kaaiman-column op het scherm. En u gelooft nooit hoe die begon. Op 26 december 2015 alstublieft: ‘Een ding staat nu al vast: met Johan Vande Lanotte als burgemeester liggen de socialisten in 2018 ook in Oostende uit de meerderheid.’

Wel? Niet allemaal tegelijk. Geef toe: voorspellingen van dit niveau vindt u niet in elke krant, eigenlijk alleen in De Tijd. En weet dat een ziener als Kaaiman dan nog deemoedig het hoofd moet buiten voor onze waarzeggers van de redactie Beleggen. Graag rijk zonder moeite? Volg hun tips. Maar dat doet niets af van de eigen stunt. Drie jaar op voorhand, met chirurgische precisie die ze niet in elk hospitaal meer bereiken. En verschenen op 26 december, het is dus geschreven op Kerstmis, wanneer vrede op aarde gewenst wordt aan alle mensen van goede wil, een doelgroep waartoe Vande Lanotte kennelijk niet werd gerekend.

Dat met zijn laatste marionet Fake Mail John in de cockpit de sp.a in vrije val is naar de kiesdrempel, werd hier ook bij herhaling beweerd. Bij wijze van overdrijving dachten velen, maar wij hebben niet de gewoonte te overdrijven. Luidens de jongste peiling is die fatale drempel nu heel dichtbij. Maar let op: Fake Mail heeft stilaan genoeg van alle kritiek en zure opmerkingen over zijn succesrijk beleid. Heeft zijn buik, en daar is nochtans veel plaats in, vol van de scudraketten uit Leuven, kopte De Tijd met zijn karakteristieke maar ballistisch helaas verkeerde beeldspraak. Wat uit Leuven komt, zijn geen scud- maar Patriot-raketten. Luchtafweer tegen de Scuds die eerst door de Oostendse veldartillerie op Leuven waren afgeschoten.

Uit Antwerpen vertrok vorige vrijdag dan weer een Pershing II. Vanuit de nieuwe kantoren van VTM en Het Laatste Nieuws in de Mevrouw Van Thillobuilding aan het Centraal Station, ook voordien al het centrum van gokholen en wedkantoren volgens Jannie Haek. Ze zijn daar nog druk bezig bureaus en IKEA-kasten in elkaar te schroeven, maar hun lanceerplatform is al in werking. De eerste peiling na 26 mei schoot de lucht in. En terwijl die van De Standaard en de VRT er altijd lichtjaren naast zit, zit die van VTM en Het Laatste Nieuws er meestal pal op.

Ten huize Crombez vloog de raket dwars door het keukenraam naar binnen, alle geredde tienerhoertjes die rond de tafel zaten in paniek de straat op. De socialistische partij is teruggezakt tot 8 procent! Acht. In 2014 startte Johan Vande Lanotte een vilein complot tegen Baby Back omdat hij maar 14 procent had gehaald. Vijf jaar later klokt Fake Mail John af op 10, en geen vier maanden daarna is hij al gezakt naar 8. Voorlaatste van alle partijen, met rode lantaarn PVDA likkebaardend in zijn nek. Maar hij mag voorzitter blijven, of wordt beloond met een vetbetaalde ministerpost. Kom kom, zelfs van socialisten mag men toch een minimum aan consequentie verwachten.