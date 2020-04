En plotseling zijn mondmaskers wél wasbaar en wél herbruikbaar. Twee weken geleden beweerde de meute tv-virologen het tegendeel. Meer: het dragen van een mondmasker had voor een gewone burger geen nut.

Daar keek eenieder die graag zelf denkt in plaats van dat aan virologen over te laten van op. Het coronavirus werd overgedragen via slijmpartikeltjes uit mond of neus. Dit althans voor wie niet geloofde in de onfeilbaarheid van de Wereldgezondheidsorganisatie, want die verkondigde in januari nog dat volgens hun Chinese vrienden het virus niet van mens op mens overdraagbaar was. Het moest nog verder onderzocht worden, voegde de WGO er wel aan toe. Voortschrijdend inzicht, virologenjargon voor ‘stommiteit’, leerde dat het virus wél overdraagbaar was en zich ook kon vastzetten op deurklinken en computerklavieren.

Om te begrijpen dat je die slijmpartikeltjes dan het best tegenhoudt zodra ze neus of mond verlaten, volstaat een uur preteaching in het kleuteronderwijs en is een diploma virologie overbodig, veeleer contraproductief. Maar virologen hielden vol dat een mondmasker enkel aangewezen was voor zieken en verzorgend personeel. Het gaf daarenboven een vals gevoel van veiligheid. De hele economie verwoesten, iedereen opsluiten, en een miljoen mensen in de werkloosheid en de armoede storten daarentegen gaf een echt gevoel van veiligheid. Wie zich toch par force belachelijk wou maken met zo'n doekje moest het na een uur wel in de vuilnisemmer gooien. Wie moest niezen, diende dat te doen in de mouw van zijn trui. Dat je die trui dan moest weggooien hebben wij niemand horen decreteren, maar dat monddoekje dus wel. Om het virus van je handen te wassen volstond water van 20 graden en Palmolive, maar dat konden Dash 3-in-1-pods in water van 90 graden niet met een stukje linnen.

Dat alles is echter verleden tijd, vanavond gaan ze u verplichten dat volgens hun experten nutteloze masker toch te dragen. Mogen wij u nu eens iets vragen? Kunt u die Marc Van Ranst nog verdragen? Kunt u die man voor uw ogen nog zien? Hoe is zoiets mogelijk zeg? Elke dag zit dat daar op de VRT God de Vader te spelen in ‘Het journaal’, in ‘Terzake’, in ‘De afspraak’, in ‘Vandaag’, in ‘De zevende dag’. Soms in twee of drie van die kletsprogramma’s na elkaar. En als je hem bij hoge uitzondering eens niet ziet, komt dat alleen omdat hij dan in ‘Het nieuws’ van VTM is. Of bij Gert Verhulst op de boot. Als je daar anderhalve meter afstand wil houden van James Cooke lig je in de Schelde, maar Van Ranst nestelde zich met zichtbaar genoegen ook in dit nieuwe cluster. Tussendoor speelt hij mee in sketches van ‘De ideale wereld’. En zou hij naar verluidt zijn laboratorium leiden en lesgeven.