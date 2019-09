Montgolfière

- Drie croissants en een boterkoek. Zonder rozijnen, want had ik er een met rozijnen gewild, had ik een rozijnenkoek gevraagd. Gaat dat lukken, denkt ge? Ik zou ze wel graag vandaag nog opeten.

- Madam, ik heb schrik van alles waarbij Unizo van dichtbij of veraf betrokken is. Daar komt bovenop dat ballonvaarten altijd vertrekken in Sint-Niklaas, vraag me niet waarom. Bij Sint-Niklaas moet ik niet alleen denken aan Zwarte Piet en zijn zak, maar ook aan Freddy Willockx, Maurits Coppieters en Nelly Maes. En nu ook nog aan Conner Rousseau. Gelooft ge nu één seconde dat ik daar in een mand ga stappen en mij met behulp van een propaanbrander en zandzakjes tweehonderd meter hoog in de lucht ga laten sleuren, om daarna ergens op een akker in het Waasland tegen de grond te kwakken en onder vuur te worden genomen door een kwade boer met een tweeloop? Drie croissants en een boterkoek, en als het nog lang duurt moogt ge de mannen van Uitvaarten Pues bellen, want dan ben ik van de honger gestorven.