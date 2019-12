Moraal x 2

Het kreeg in sommige schandpaalmedia iets minder aandacht dan de klachten tegen uroloog Bo Coolsaet, in sommige zelfs geen. Er is nu eenmaal meer belangstelling voor mensen die Bo heten. Het kreeg ook iets minder aandacht dan zijn getuigenis tegen Donald Trump, maar de Amerikaanse ambassadeur bij de EU Gordon Sondland is door drie vrouwen beschuldigd van verregaande seksuele intimidatie.

Nu moet u opletten dat u zich niet vergist. Als drie vrouwen jaren na datum klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag indienen tegen Coolsaet, bewijst hun aantal dat er naast rook ook vuur is geweest. Als drie vrouwen jaren na datum klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen Sondland indienen, bewijst hun aantal dat iemand hen heeft betaald om de integriteit van de ambassadeur te besmeuren.

Zo de feiten bij Coolsaet onaanvechtbaar zijn, zijn ze bij Sondland van een dergelijk hoog fantasiegehalte dat geen mens kan geloven dat ze echt hebben plaatsgevonden. Een van de drie klaagsters zou hij een tongzoen hebben proberen te geven, bij de tweede zou hij zijn broek hebben laten zakken in de hoop op spiegelgedrag, en bij een derde zou hij een seksspeeltje hebben ingebracht om via een kunstmatig orgasme haar urineleider op te rekken. Kom kom, een beetje ernst alstublieft.

Sondland was de man van de quid pro quo, die voor het impeachmenttribunaal eigenlijk formeel ontkende dat president Trump een levering van militair materieel aan Oekraïne afhankelijk had gemaakt van een onderzoek naar de Bidens. Iets wat de Democraten in hun bevriende kwaliteitsmedia nochtans nadrukkelijk hadden beweerd, en wat de basis vormde voor de afzettingsprocedure. Helaas raakte die ontkenning in diezelfde media ondergesneeuwd door zijn toevoeging dat de president wel een quid pro quo zou hebben gevraagd voor een bezoek van zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky aan het Witte Huis. Wat Sondland een maand eerder nota bene zelf had tegengesproken in een besloten commissie. Tot slot gaf hij toe dat Trump had gezegd dat hij niets van Zelensky verlangde. Betrouwbare getuige, op zijn plaats bij de EU zo te zien.

Op onze eigen openbare omroep duurde het, na veel geweld in ‘Het journaal’ over ‘een zeer belastende verklaring’ en na het dagelijkse anti-Trump-praatje van Narcis Soenens, tot diep in ‘Terzake’ voor professor Bart Kerremans eindelijk de kans kreeg het getuigenis van Sondland tot zijn juiste proporties terug te brengen. Namelijk een even weinig geloofwaardig als controleerbaar verhaaltje van een in se onbelangrijke opsnijder die zijn tien minuten glorie niet wou laten liggen. Dat zei de professor weliswaar niet met deze woorden, maar wel met andere. En het viel slecht bij Bieke Beck, ook dat was te merken.