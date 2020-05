In Oxford zijn ze zo zeker van hun succes dat ze nu al 1 miljoen ampullen in een hangar hebben opgestapeld, terwijl de testen op mensen pas begonnen zijn. Doet denken aan de wielerploeg van Alsaver, een duivelsverbond tussen vier legendarische ploegleiders: Lomme Driessens, Florent Vanvaerenbergh, Jean de Gribaldy, en Ton Vissers. Alsaver was een Nederlandse pil die ervoor zou zorgen dat ook wie twintig trappisten na elkaar uitdronk niet zat werd. Of toch niet zichtbaar bij politiecontroles. Om dat wondermedicijn zo snel mogelijk bekend te maken bij de doelgroep leek wielersponsoring ideaal. Helaas werd het middel in het begin van het seizoen door het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid verboden. Burggraaf de Gribaldy belde in paniek naar Vilvoorde: ‘Lomme, hebben we dat sponsorgeld al?’ Waarna Driessens moest toegeven dat Ton Vissers zich niet in geld maar in pillen had laten betalen, en dat er een half miljoen doosjes in zijn kelder lagen. De Gribaldy heeft de helft ervan toch nog weten te verkopen, maar de ploeg moest wel worden opgedoekt.