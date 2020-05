Muilkorven

Om de Belgische politiek aanschouwelijk voor te stellen heb je voortaan slechts één woord nodig: mondmaskers.

Vroeger kon je al eens scoren met Brussel-Halle-Vilvoorde of de Voerstreek, maar de manier waarop die beginnende probleempjes kort en krachtig in de kiem werden gesmoord was een voorbeeld van doortastend bestuur vergeleken met de ongeëvenaarde klucht van de mondmaskers. Wie daarin als ‘le roi des cons’ zal worden onderscheiden is nog niet uitgemaakt, maar ze zullen sterk uit de hoek moeten komen om de maat te nemen van de minister van Loze Beloften. De man die beloften sneller breekt dan zijn schaduw.

Kies uw favoriete Kaaiman Op zaterdag 30 mei duikt Kaaiman onder voor een welverdiend pensioen. Herlees enkele van zijn beste columns uit acht vlijmscherpe jaren bij De Tijd en stuur ons uw top drie.

Mondmaskers in België. Eerst waren ze niet nodig, belachelijk zelfs, wisten tv-virologen. Daarna werden ze aangeraden. Dan verplicht. En toen iedereen er al tien had, ging de overheid er elke Belg één bezorgen. Waarna alle aanbestedingen in de soep draaiden. Geen contract werd gesloten of het was in het beste geval met een knoeier, in alle andere met een oplichter. En het eerste doekje is er nog steeds niet.

In blijde afwachting lezen we op VRT NWS dat in Slovakije 28 coronadoden zijn gevallen. Achtentwintig! Bij ons meer dan negenduizend. Er zijn 5,5 miljoen Slovaken, dat is de helft zoveel als Belgen, berekenden wiskundigen. Vroeger had iedereen de schouders opgehaald: ‘Oost-Europese cijfers zijn onbetrouwbaar.’ Maar ook over de betrouwbaarheid van cijfers moeten we in België niet hoog van de toren blazen. Evenmin laag, want wie ze hier verstrekt, preciseert al terwijl hij of zij ze geeft dat ze niet kloppen. Een Slovaakse expert verduidelijkte dat zijn landgenoten mondmaskers dragen van dag één van het virusalarm af aan, toen onze tv-virologen nog beweerden dat dat geen enkel nut had. Het is natuurlijk dom een oorzakelijk verband te vermoeden tussen veel maskers en weinig doden.

De Belgische overheid pakt het slimmer aan en heeft haar preventieve voorraad verbrand. In Het Nieuwsblad van 2 april schreef Dirk Coosemans een reportage over de kazerne van Jambes, waar die stock was bewaard tot hij op bevel van de regering in het vuur werd gegooid: 63 miljoen stuks. 63 miljoen! 23 miljoen van de inmiddels alom bekende FFP2’s waren de houdbaarheidsdatum voorbij, maar 40 miljoen andere niet. Daar stond niet eens een vervaldag op, want die was er niet: eeuwig goed, zoals de tricots van 3 Suisses. Allemaal vernietigd, de loodsen moesten worden vrijgemaakt voor een vluchtelingencentrum van het Rode Kruis. Dagenlang zijn colonnes vrachtwagens in en uit de kazerne gereden om die gigantische berg maskers naar de verbrandingsoven te vervoeren.