Nil arduum

Lieg rustig verder, liegende leider, blijf uw kiezers voor onnozelaars houden, die vinden dat niet erg, zo blijkt weer uit de jongste peiling.

Breek uw woord tegen vriend en vijand. Ook tegen de stichter van uw partij, die dan nog zo goed is om er zelf over te liegen. Spuw op uw eigen programma en berg het weg in de diepvrieskist als het u uitkomt. Speel wat doorzichtige komedie met het Vlaams Belang. Laat een politiebaas die vindt dat hij met 1,8 promille in zijn aderen achter het stuur mag kruipen ongestoord zitten. Een volksvertegenwoordiger die zijn functie misbruikt om steun af te dwingen voor een door hemzelf gefrequenteerde hoer die 300 euro per uur in het zwart verdient, als dat al niet meer mag, wat dan nog wel? Voer verkleed als Romeinse honderdman zwaardgevechten met Luc Alloo. Wijs op het gevaar van kattenvoer tussen de boterhammen, het kan de mensen maar helpen. Laat uw broer vrij rondlopen. Vervang uw op de dool geraakte beste vriendin door een jonger en gewilliger exemplaar. Knoei gerust nog een paar maanden verder aan een Vlaamse regering. En als u al die inspanningen volhoudt, is niet alleen voor Groen het succesjaar 2004 opnieuw in zicht.

Op 26 mei verloor de N-VA 280.000 kiezers. De recente peiling van VTM en Het Laatste Nieuws, die er voor de score van de N-VA altijd kort bij was, doet daar nog eens 100.000 stemmen af. Dat is dus een derde van de kiezers kwijt. Het Vlaams Belang is met 25 procent de grootste partij. Bravo, voorzitters van de N-VA, CD&V, Open VLD en de sp.a, u allen hebt het signaal van de kiezer blijkbaar goed begrepen en hebt u er snel aan aangepast. Niet voor niets zijn daar lijvige interne rapporten over gemaakt.

Als ze niet uitkijken krijgen we in 2024 een regering van het Vlaams Belang met de PVDA. Hun programma’s liggen al dicht bij elkaar. En hun idolen uit het verleden blonken uit in dezelfde disciplines. Onmogelijk, denkt u? Als Von Ribbentrop en Molotov een akkoord konden sluiten, dan ook Von Grieken en Hedebouw.

Die Raoul moet dringend in Vlaanderen opkomen, dan is het afgelopen met de sp.a. Als hij niet opkomt, is het ook afgelopen met de sp.a. Het is hoe dan ook afgelopen met de sp.a. Maar het is niet een onhandige hakkelaar als Peter Mertens die haar dolende kiezers naar de PVDA gaat lokken. Raoul kan dat wel. Als hij niet overdrijft met de vrolijke Frans uit te hangen op televisie, is de PVDA in Vlaanderen in 2024 goed voor 15 procent. Tel dat op bij de 35 procent van het Vlaams Belang - want dat gaat de N-VA en CD&V leegzuigen én veel blanco kiezers over de streep trekken - en ze komen samen aan 50 procent: een echte volksfrontregering. De rijken gaan de crisis betalen, daar moet niet aan getwijfeld worden. Vennootschapsbelasting fors omhoog in afwachting van de nationalisatie van alle productiemiddelen. Iedereen 1.500 euro pensioen vanaf zijn zestigste. En het eerste buitenlandse staatshoofd dat op officieel bezoek mag komen, is kameraad Nicolas Maduro. Na hem komt Bashar al-Assad.