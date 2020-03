Het Vande Lanotte-tribunaal in Genève kan niet doorgaan! Wie dacht dat hij de ergste onheilstijdingen over het virus had gehad, dacht verkeerd. Nu hebben wij wel ooit, een keer of tien, geschreven: ‘Johan Vande Lanotte is een garantie op mislukking, altijd en overal’. Maar dat dat zo zou blijven nadat hij als senior legal counsel was ingetreden in de succesvolle associatie Van Steenbrugge Advocaten, konden zelfs wij niet vermoeden.

Ook Zwitserland, nochtans de bakermat van het Rode Kruis en de gezonde berglucht, ontsnapt ondanks zijn eeuwige neutraliteit niet aan corona. In de conferentiestad Genève moeten ze overbodige congressen schrappen. En dan sneuvelt het Vande Lanotte-tribunaal als eerste. Gevolgd door het colloquium van Grieks-orthodoxe snoekvissers. Het is niet dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn best niet heeft gedaan. Annexeerde een deel van Syrië, vervolgde alle bedrijven en verenigingen en individuen die van dichtbij of veraf iets te maken hadden met Fethullah Gülen, en dreef grote stromen vluchtelingen naar de Griekse artillerie om de EU nog wat meer geld af te zetten. Het maakte het werk van de aanklagers en de rechters van het Vande Lanotte-tribunaal eenvoudiger.

Dat valt nu in coronaduigen. De vraag is of de legal counsel gedacht heeft aan een annuleringsverzekering. Anders zal het wat kosten: de zaal, de stoelen, de koffiemachine, de geluidsinstallatie, de Servische luchtvaarthostessen, de bestelde broodjes... En al hebben wij Wauthier Robyns niet kunnen bereiken, toch durven wij te opperen dat zelfs mét een verzekering de kans dat die wordt uitbetaald onbestaande is. Dat is nu eenmaal eigen aan een verzekering. In elke polis staat standaard dat er geen dekking is voor schade door een pandemie, of door wat dan ook.

Zou nog iemand, al was het maar één mens, rekening houden met de Nota-Vande Lanotte? Heeft de uiteindelijke formatrice Sophie Wilmès ze überhaupt gelezen? Zou de koning ze nog hebben? De open haard, de natuurlijke eindbestemming van nota’s van Vande Lanotte, heeft hij er niet mee aangestoken. Want na kritiek van de milieufarizeeërs over de kerstboodschap van vorig jaar mag die niet meer branden. Op koningin Mathilde na is daarmee de laatste blijk van paleiselijke gezelligheid gesneuveld onder de dictatuur van het ecopolitieke correcte denken.

Hoe lang heeft hij er tijd mee verloren, de eerste informateur? Vier maanden, of waren het er vijf? Zeshonderd bladzijden met informatie en tabellen en statistieken die de vorst allemaal niet gevraagd had, en die geen half jaar later volledig achterhaald zijn door de feiten. Over het coronavirus en de tientallen miljarden die het de overheid gaat kosten: geen letter! Over de afgelasting van de Ronde van Vlaanderen: niets.