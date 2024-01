Oedipus Rex

Er heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld om voorzitter van Vooruit te worden: Gérard Depardieu. Zijn gedachten en discours sluiten naadloos aan bij die van de uittredende voorzitter, en wat misschien iets te scherp overkwam was zattemansklap. En dus kan hij rekenen op de steun van 90 procent van het partijbestuur, en steken Melissa Depraetere en Freya Van den Bossche hun handen andermaal in het vuur. In Neder-Over-Heembeek zijn ze kind aan huis.

Zou Conner al aan zijn therapie begonnen zijn, om de draagkracht van woorden beter te beseffen? Is hij al langs geweest in de Kazerne Dossin? Twee eisen van het parket. Of dat de aangewezen instantie is voor een dergelijke straf laten we graag over aan juristen, maar het is geen primeur. In de jaren 70 zijn wij zelf manu militari uit het Antwerpse justitiepaleis gezet, na luid protest tegen een psychiatrisch onderzoek dat een rechter, genaamd Deripainsel, had opgelegd aan PVDA-stamvader Kris Merckx. ‘Wat gij allemaal verkondigt, is krankzinnig’, motiveerde de magistraat zijn beslissing, en vertolkte daarbij hardop wat iedereen dacht. Net als Rousseau in Sint-Niklaas volgens Pa Back.

Mensen met een te rijke fantasie kregen angstbeelden van kerkhoven, kleuterscholen, en dierentuinen.

Een kleine suggestie aan de therapeuten die Conner begeleiden naar het lichtende pad: al gedacht aan een Oedipuscomplex? Dat zou niet alleen kunnen zijn wat hem parten speelt, maar ook wat hij bedoelde met het zinnetje dat hij minstens op vrouwen en mannen valt. Die ‘minstens’ deed meer wenkbrauwen fronsen dan de absurde coming-out op zichzelf. Mensen met een te rijke fantasie kregen angstbeelden van kerkhoven, kleuterscholen en dierentuinen. Had hij al niet in een konijn gezeten? Maar wie weet is het een simpel Oedipuscomplexke.

Het idee is de wereld in gestuurd door zijn eigen moeder en eerst betrokkene Christel Geerts. Haar onhandige mediaoptreden na het eerloze ontslag van haar zoon bracht een onderliggende problematiek aan het licht. Stel: u bent moeder. En uwe kleine hangt om half zes ’s morgens ladderzat in een café te roepen wat die van Christel in ’t Hemelrijk uitkraamde, iedereen kent het inmiddels van buiten. Wat doet u dan? U vlucht toch weg naar het verborgene? Beschaamd over de gebrekkige opvoeding die u klaarblijkelijk hebt gegeven. Geerts niet. Stond eerst Het Laatste Nieuws te woord. Trok dan naar de studio van ‘De zevende dag’, wat een normaal mens niet eens doet als hij niets heeft om zich over te schamen. En in de namiddag nodigde ze VTM aan haar keukentafel uit.

Hierover Nadine Van Der Linden in Het Laatste Nieuws: ‘Dat is 31 jaar, dat is voorzitter van een partij van ruwe arbeidersbonken, en dan moet zijn moeke op de ouderavond gaan uitleggen dat hij thuis een brave jongen is. Vertederend, maar vooral gênant.’ Kris Vanmarsenille in Gazet van Antwerpen: ‘Alle respect voor een gekwetst moederhart, maar als ze haar zoon en haar partij een dienst had willen bewijzen, was ze beter thuis gebleven.’ Na zijn smadelijke aftocht ging Conner uitblazen in Zuid-Spanje. Met wie, denkt u?