Pande-mietje

Bij elke nieuwe besmette, en zeker bij elke nieuwe dode, zie je de gelukzaligheid op het gelaat van Marc Van Ranst toenemen. Was het niet dat een ander hem klaarblijkelijk voor is geweest, Van Ranst zou dit succulente virus zelf verspreiden.

Met virale infecties is het als met politiek en met voetbalclubs, waar het wachten is tot de eerste van een crisis gewaagt, de rest volgt dan snel. Zo verdringen bij virale infecties bevoegden zich om als eerste het duivelse woord uit te spreken: 'Pandemie.' Van Ranst is het aan zijn status verplicht alle anderen daarbij de loef af te steken.

Vorige zondag was het zo ver: een paar ouderlingen waren rochelend de pijp uit gegaan in Lombardije, er was een dode gevallen in Syrië, en Marc had telefonisch contact gehad met een confrater in Argentinië die bevestigde dat een gepensioneerde in de Andes een merkwaardige hoest ten gehore bracht. Daarmee had hij het laatste nog ontbrekende stukje van zijn puzzel, sprong in zijn auto, scheurde naar de Reyerslaan en kondigde het daar officieel aan: pandemie!

Als we Van Ranst laten doen, wordt iedereen in quarantaine gezet, beginnend met de leden en de kiezers van de N-VA. Niemand mag nog buiten: ophokplicht. Ieder in zijn eigen kamer. Meteen zouden veel andere maatschappelijke problemen worden opgelost, want alle ellende komt voort uit het feit dat de mensen niet thuis kunnen blijven.

De volgende dag beweerde Herman Goossens, een klinisch bioloog van de Universiteit Antwerpen en duidelijk niet van jaloezie gevrijwaard, dat er van een pandemie geen sprake was. Hij nam zelfs 'geen reden tot paniek' in de mond, een onwetenschappelijke uitdrukking die meestal wordt gehanteerd door wie schuldig is voor de ramp die zich weldra zal voltrekken. Maar op de Universiteit Antwerpen lopen ze doorgaans een eind achterop bij andere universiteiten en middelbare scholen. En sowieso zal niemand geloof hechten aan wat een Goossens vertelt, met de grootste windhaan en -buil uit de media Paul Goossens als overtuigendste voorbeeld, en met gewezen VRT-administrateur-generaal Cas Goossens als schaarse uitzondering.

Volgens Herman Goossens is het probleem van dit coronavirus dat het aanwezig kan zijn zonder dat je er ziek van wordt, zonder dat je merkt, en zelfs zonder dat een test het uitwijst. Je kunt, met andere woorden, het virus hebben zonder dat je het hebt. Dat valt moeilijk te bestrijden. De professor pleit alvast voor meer subsidies aan laboratoria, in de eerste plaats aan het zijne. En bevestigt, wellicht onbewust van wie hij daarmee bijtreedt, dat de dreiging van het virus zal verminderen als het warmer wordt.