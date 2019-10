Dat het héél erg gesteld is met de nieuwe Vlaamse regering bleek al de dag van haar inauguratie, want de openbare nieuwsdienst besloot in een ongewone bui van inspiratie een extra editie van ‘Zinzen & Van Cauwelaert’ uit te zenden. Via zijn talloze digitale componenten en, te twaalfder ure, ook via Canvas. Om half één ’s nachts en in geen enkel overzicht aangekondigd: best bekeken programma van het jaar! Enfin, op dat uur en dat kanaal.

Het format kost letterlijk niets. Daarop nog verder besparen, zoals meneer Van Thillo het eist in de regeerverklaring, is onmogelijk. Walter en Rik krijgen elk een glas melk en ter voorkoming van gebitsschade een zacht cakeje van Lotus Bakeries. Tot zover de uitgaven. De kosten van de presentator worden gedragen door Welzijnszorg Vlaanderen, het meubilair bestaat uit afdankertjes van de Dienst Drama, de verlichting behelst een viertal energiezuinige ledlampjes, en de dure studiocamera’s zijn vervangen door drie automatisch geschakelde webcams die gratis werden geschonken door de Kringloopwinkel.

Walter en Rik voelen en vullen elkaar ondertussen perfect aan, zoals Vanaken en Vormer bij Club Brugge. Rik zegt iets, en Walter vindt dat ook. Het omgekeerde loopt soms wat stroever. In het algemeen is het zo: Rik weet het, en Walter heeft het geweten. Wat als gevolg en onbedoeld voordeel heeft dat Rik zich er niet meer over opwindt, en Walter binnen vijf minuten in razernij ontstoken is. Want wat allemaal wordt opgevoerd door die politici, we hebben enkel nog onze ogen om te schreien. Ons politiek systeem moet hoogdringend hervormd worden, dat snapt iedereen, maar omdat zij die dat moeten doen er zelf het meest van profiteren zal het er niet van komen.

Al halfweg zijn eerste antwoord in de extra ‘Zinzen & Van Cauwelaert’ spoot het schuim der verontwaardiging Walter van de lippen. Zozeer boeide hij zich op over het alweer schandelijke staaltje van particratie waarvan hij getuige was geweest. Niet alleen heeft de kiezer het parlement niet samengesteld, dat hebben de partijleiders gedaan door de opmaak van hun kieslijsten. En als u denkt dat ze de lijststem zullen afschaffen, denk dan maar gauw iets anders. Maar daarbovenop hebben de partijbonzen ook de regering gevormd, én nog de botte pretentie gehad te beslissen wie voorzitter wordt van het parlement, de instantie die hun regering zogezegd moet controleren. En die parlementsleden zitten daar, en knikken alles goed.

U en ik, murw bedrogen, halen er inmiddels de schouders bij op, maar Walter werd zodanig kwaad, purper van colère, dat de verpleegster de mug om bijstand moest verzoeken. Rond twintig over één, meteen na de aftiteling, liet de urgentiearts de ziekenwagen voorrijden. Walter stelt het intussen beter, naar omstandigheden toch, al heeft de traumapsycholoog nog altijd geen toelating gegeven om zijn riemen weer los te maken.