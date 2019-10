Partykatrie

Het zou weer moeten lukken. Eerst was niemand bereid de ruïne die Zelfbediening W. Beke van CD&V heeft gemaakt op te ruimen. Dan offerde van lieverlee die goede oude lobbes van een Kaaiman zich maar op. En plots vielen de kandidaten met trossen uit de bomen. Alsof iedereen besefte: ‘Kaaiman? Dat nooit.’

Voor Zelfbediening W. Beke zag het er steeds slechter uit. Hij was geen week minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin of hij had al de volledige welzijnssector, de gehele gezondheidswereld en de godganse Gezinsbond tegen zich. De Fidesz-partij van Viktor Orbán is dan weer boos omdat ze nog altijd niets gehoord heeft van de Drie Wijzen die haar uit de EVP moesten zwieren. En na Kaaiman stelden uitgerekend Vincent Van Peteghem en Katrien Partyka zich als eersten van velen officieel kandidaat om hem op te volgen.

De eerste is de Judas Iskariot van de Twaalf Apostelen, die in zijn rapport Zelfbediening W. Beke nadrukkelijk de schuld gaf voor de slechtste verkiezingsuitslag uit de geschiedenis. De tweede is de partner van Koen Van den Heuvel, door Zelfbediening W. Beke als een hoopje vuilnis behandeld bij het inpikken van zijn ministerpost.

Mochten er lezers zijn die dat verhaal niet kennen, dan kunnen ze dit gemis goedmaken door verder te lezen. Toen Zelfbedie-ning W. Beke en Hilde Crevits het Vlaams formatieakkoord ter goedkeuring aan de partijleden moesten voorleggen, en hen daarbij vlakaf in hun gezicht belogen door enkele ingrijpende maatregelen te verzwijgen, werd in een apart lokaaltje ook geruzied over de ministerportefeuilles. Zelfbediening W. Beke en H. Crevits eisten die voor zichzelf op, maar dat vonden zelfs de CD&V-bestuurders wat al te gortig.

Benjamin Dalle werd dan het, ietwat voorbestemde, glijmiddel voor het duo postenpakkers. Waardoor ‘en passant’ de leden

van het Vlaams Parlement opgescheept zitten met Betteke als voorzitster. Het chaotische verloop van de eerste zittingen onder haar hamer mag een voorbode zijn van wat hen te wachten staat.

Buit binnen, er moest nu alleen nog meegedeeld worden aan Koen Van den Heuvel, in de grote zaal wachtend, dat hij de portefeuille die hem toekwam kwijt was. Zelfbediening W. Beke was te laf om dat zelf te doen en liet het over aan H. Crevits. Zij had de fijne tact om de bestolene, die tien meter van haar vandaan zat, per sms in te lichten! Ook nadien sprak Zelfbediening W. Beke geen woord meer tegen de vriend die hij een sabel dwars door de rug en zowat alle organen had gestoken.

En nu doet de levensgezel van die bedrogene dus een gooi naar het voorzitterschap. Terwijl haar partner zelf eerst nog wat mist had gespuid door zijn streek- en strekengenoot Karel Van Eetvelt aan te prijzen. Dan weten we toch genoeg, nee?