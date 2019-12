Perfide Albion

We zijn benieuwd. Als al die opinieslijters die in onze media zo uitgebreid aan het woord komen het bij het rechte eind hebben, en daaraan mag niet worden getwijfeld want waarom zouden ze anders zo uitgebreid aan het woord komen, winnen de LibDems op een been de verkiezingen. Hun partij is de enige die het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie wil houden en dát, leren ons de genoemde slijters, is de enige verstandige beslissing voor de Britse burgers. Die bij het referendum helaas te dom waren om dat in te zien, maar intussen hun les wel hebben geleerd. Dezelfde experten voorspelden eerder trefzeker de overwinning van Hillary Clinton bij de Amerikaanse verkiezingen. We hebben dus niet bepaald met sukkelaars te maken.

De stembusgang van vandaag was aanvankelijk een alternatief voor een tweede referendum over het lidmaatschap van de EU. Eruit: Boris. Erin: Jeremy. Dat was een eenduidige keuze, maar jammer genoeg wist die Jeremy zelf gaandeweg steeds minder wat hij wou, hij is dan ook een socialist. Hij zal nu een nieuwe deal met de EU sluiten, welke moet nog worden uitgedacht, en die in een nieuw referendum aan de bevolking voorleggen. En als die met het akkoord niet akkoord gaat, dan… tja, dat is niet duidelijk. Ofwel blijft hij dan in de EU, ofwel gaat hij eruit met nog een andere deal waarover dan weer onderhandeld…

Wantrouw Britten, dat gedoe begint vanaf morgen gewoon opnieuw. Sommige waarnemers zullen nog altijd vinden dat de brexit moet worden uitgesteld: de strekking van Paul De Grauwe. Anderen zullen betogen, met even valabele argumenten, dat de brexit niet mag worden uitgesteld: de stroming-De Grauwe. En dan is er nog een derde categorie deskundigen die menen dat de brexit deels mag worden uitgesteld en deels niet mag worden uitgesteld: de school-De Grauwe. Tegen hún stelling wordt evenwel gepleit door vooraanstaande economen als Paul De Grauwe. De professor van de London School of Enocomics, sinds kort ook ambassadeur van de ecoreligieuze sekte Grootouders voor het Klimaat, is deeltijds inwoner en voltijds loontrekkende in het VK, en derhalve goed geplaatst om de tendensen correct in te schatten. Zoals in het verleden steeds weer bleek.

Als de Britten vanavond maar niet opgescheept zitten met hetzelfde probleem als wij: een onmogelijke coalitievorming. Misschien kunnen we een handje helpen door een ervaren informateur en senior legal counsel het Kanaal over te sturen. Die zal na een maand of vier wel een rapport bij de Queen afgeven waarin staat dat de Conservatives en Labour samen een regering moeten vormen. Al zal de Britse vorstin beter dan haar confrater in Laken begrijpen dat je een paard wel naar het water kunt leiden, maar dat je het niet kan verplichten te drinken. Ze heeft er genoeg op stal staan om dat uit te testen. De Queen schijnt ooit gezucht te hebben, na een fiasco van een van haar tophengsten in Ascot: ‘Hij heeft geweldig gelopen. Er waren zeven andere paarden nodig om hem te verslaan.’