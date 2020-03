Prepostcorona

We zullen ze nog missen, onze coronavriendjes. We liggen er nu al wakker van. Steven Van Gucht. Herman Goossens. Erika Vlieghe. Johan Neyts. Pierre Van Damme. Anne-Mieke Vandamme. Eva Van Braeckel. Yves Stevens. Ignace Demeyer. Pieter Depuydt. Geert Meyfroidt. Vergeten we iemand?

Zovele weken hebben ze onze televisieavonden gekleurd, beter dan men ooit heeft gekund in ‘Thuis’ of ‘Familie’, laat staan in ‘Winteruur’. Twintig doden, honderd doden, tweeduizend nieuwe besmettingen, honderdveertig bedden tekort op Intensieve… elke avond hadden ze wel iets spannends om ons op het puntje van de stoel te doen huiveren. Veel intriges onder elkaar ook, geen soap kan zonder. Waar een microbioloog pleitte voor meer testen, wist een macrobioloog zeker dat die geen nut hadden. Waarna een viroloog en een epidemioloog bijna slaags geraakten over de vraag hoe ver je een virus uitspuwt tijdens het joggen, en een spoedarts waarschuwde dat wie van iets anders afzag niet meer geholpen zou worden.

Als de ene in ‘Terzake’ net had uitgelegd dat je corona met zout moest bestrijden, kwam geen vijf minuten erna, na het zogezegd ontsmetten van de studio, een andere in ‘De afspraak’ beweren dat je suiker moest gebruiken. Ondertussen had een derde al via Twitter verkondigd dat peper het enige probate middel was. Nog wat later op de avond, als de ernst van de Reyerslaan is verdwenen en ‘Vandaag’ begint, beweerde een vierde dat we te weinig kaneel hadden om de plaag afdoende te bestrijden.

Altijd sloten ze af met een cliffhanger, om de spanning erin te houden tot de volgende aflevering. Alsof ze een spoedcursus ‘Scenarioschrijven’ hadden gevolgd. Zouden er nog doden bijkomen? Was de piek bereikt? Was de piek niet bereikt? Was er wel een piek? Waren er misschien meerdere pieken? Kwamen er nieuwe maatregelen van de Veiligheidsraad? Zou Pieter De Crem die weer binnen de minuut tegenspreken? Hoeveel kilometer zouden we de volgende dag nog mogen fietsen? Was het vaccin eindelijk klaar? Hielpen andere medicijnen? Wat waren de gevolgen voor de volksgezondheid van de brand in het Rega-instituut? Enzovoort.

Vanuit hun praktijk en hun wetenschappelijke studiedagen boden ze ons ook inzichten die we anders nooit hadden verworven. ‘Zolang de curve stijgt, is de piek niet bereikt’, bijvoorbeeld. Dat leer je niet op school. Nuttig waren hun talloze tips. Binnenblijven! Naar buiten gaan! Wandelen. Stilzitten. Skydiven. Niet zwemmen. Geen bavarois eten. Geregeld door de knieën buigen. Alle vragen waar de mensen in hun onwetendheid mee worstelden, kregen een antwoord. Jammer genoeg van elke expert een ander.