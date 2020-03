Pruttel (x 12)

- 'Meneer, we zijn gesloten.'

- 'Madam, ik zie hier op uw eigen deur: 'Maandag gesloten. Dinsdag open van tien nul nul uur tot achttien nul nul uur.' Het is nu dinsdagmiddag veertien nul vijf uur, dus volgens uw eigen bericht hebt ge opening. Kom naar beneden, en rap want het tocht hier. Straks word ik nog verkouden.'

- 'Dat zeg ik toch, dove kwak. In mijn contract staat dat ik erin moet schrijven, niet dat ik erin moet lezen.'

- 'Amai, ge zijt al even vriendelijk op uw werk zo te horen. Corona. Rinkelt er iets? Winkels: toe. Niet open. Nog weken.'

- 'Meneer, als er hier in het dorp ene al jaren kwaadaardige virussen verspreidt, zijt gij het wel. Ge ziet van hier dat ik uitgerekend bij u in de buurt zal komen.'

- 'Madam, dan gaat ge beneden een koffiezetter halen, dezelfde als de vorige keer, van 60 euro, de kleur doet er niet toe, ge gaat er terug mee naar boven, knoopt een touw aan de doos, en ge laat ze door het venster naar beneden zakken. Ik haal de koffiezetter eruit, leg 60 euro in de doos, en gij takelt ze terug omhoog. Is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk.'