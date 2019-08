Puur klimaat

De al dan niet omgekeerde voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven is volgens de door de VN geconsulteerde topwetenschappers de sleutel tot het oplossen van het klimaatprobleem. Dat is natuurlijk verkeerd, zoals men van topwetenschappers kan verwachten. Professor Vermeersch is er helaas niet meer om op tafel te kloppen of te klimmen, maar gezonde voeding is het ergste wat de mensheid kan overkomen.

‘Alle problemen in de wereld komen voort uit de overbevolking’, riep bij herhaling de professor, die meteen in de beginhouding sprong om al wie het niet met hem eens was met een rechtse directe tot betere gedachten aan te porren. Vermeersch was een te duchten puncher, niet alleen in intellectuele disputen. Het is niet moeilijk te begrijpen: eind de jaren zeventig schreef E. Troch, de chef buitenland van De Standaard, zijn standaardwerk ‘Vier miljard gijzelaars’, toen de wereldbevolking. In veertig jaar tijd is die bijna verdubbeld. Er is geen voedsel, geen water, geen energie, geen zuurstof, en geen plaats voor al die mensen. Tenzij we erin slagen een andere planeet aan de aarde vast te koppelen. Technisch gesproken kan dat niet moeilijker zijn dan Groenland aan Amerika hechten, maar in afwachting daarvan zijn drastische maatregelen meer dan gewenst.