Quid pro quo?

We hadden het beter gedaan, onze kandidatuur gesteld om voorzitter van CD&V te worden. Want met wat nu overblijft, gaan we niet veel tomaten meer plukken. De clichétsjeef en een neefje van Willem-Frederik Schiltz, dat wordt onder de 10 procent in 2024.

Wat een twee bezielende krachten bij elkaar, zeg. Hebt u hun interviews gelezen of beluisterd? Dat was het einde van de valiumpil. Verbondenheid! Ga daar eens stemmen mee ronselen. Luisteren naar de mensen! Doe maar vriend, luister maar. Betrokkenheid! Jaja. Draagvlak! Next. Basisdemocratie! Waarom niet. Communiceren! Van communiceren, verlos ons Heer. Samenleven! Identiteit! Oeioei. Stadsthema’s! Menselijkheid! De verpleegster, snel. Internationale ervaring, pochte zelfs een van de twee. Wel, dat hebben we niet nodig, internationale ervaring, het is maar de CD&V, niet de VN.

Niets illustreert beter de nutteloosheid van al dat lege pseudoideologische gebazel dan de manier waarop Miet Smet op televisie in wanhoop de armen in de lucht smeet toen iemand met ‘rentmeesterschap’ op de proppen kwam. Was dat niet de minister van Loze Beloften? In elk geval zei de spontane reactie van Smet alles: ‘Maar enfin, rentmeesterschap. Wat wil dat nu zeggen?’ Hierna stelde ze voor de C te laten vallen, zoals ze zelf al veel eerder had gedaan, maar met Joachim Coens is niet alleen C maar zelfs J.C. terug.

En alle twee willen ze breken met de zuil. Je zou er toch iets van krijgen? Het plan-Kaaiman had een simpeler uitgangspunt: in de politiek telt niet de ideologie, maar het aantal behaalde stemmen. En die kunnen geleverd worden door de Christelijke Mutualiteit, vak- en boerenbond, Guimardstraat, vrouwengilde, jeugdbeweging, en vrijwilligersorganisaties. Ze hebben leden genoeg. Laat hen maar campagne voeren bij hun achterban, daar hoef je zelf geen energie aan te verspillen.

Van Kaaiman kregen al deze groeperingen beleidsposten in verhouding tot het aantal kiezers dat ze aanbrachten. En iedereen in zijn eigen domein, want vroeger werd de man van de Boerenbond minister van Onderwijs, en de délégué van de dokwerkers kreeg Landbouw. Bij Kaaiman: de CM Gezondheid en Sociale Zaken, het ACV Werk en Economie, de Boerenbond Landbouw en vooral Milieu, en Beweging.Net Financiën vanwege zijn bewezen expertise en zijn Fingerspitzengefühl in deze moeilijke materie.

Wij hoorden Luc Van Gorp deze week verklaren dat de CM niet aan politiek doet. Marc Leemans dacht ook iets in die trant. In welke wet staat dat? Verbieden hun statuten het? Verander dan de statuten. Jef Houthuys wachtte tot op zijn sterfbed om aan Hugo De Ridder toe te geven dat hij altijd aan politiek had gedaan. Iets wat eenieder met ogen in zijn hoofd al lang wist. Niets verplicht Marc Leemans zo lang te wachten.

De vakbond aan de macht, zoals vroeger in Polen, en lang leve het middenveld. Toen Jack Charlton bondscoach van Ierland was, werd hem eens gevraagd wie hij de volgende wedstrijd in het middenveld zou zetten. Waarop Jack antwoordde: ‘Niemand. Het middenveld slaan we over.’