Ranstvirus

Geen maand geleden, meer precies op de internationale Assangedag, is op deze plaats gewezen op het droeve lot dat ons Heerke heeft voorbehouden aan klokkenluiders. Behalve aan degenen die dat tot Zijner eer en glorie doen vanuit een kerktoren of een abdijportaal, al dan niet op sandalen en met een jutezak om het lijf.

'Mensen houden niet van klokkenluiders. Julian Assange, Edward Snowden, Bradley Manning, Dejan Veljkovic, Rui Pinto, Sigrid Spruyt… eenzaam teren zij allen weg in gevangenissen en kloosters, of in even schimmige als schimmelige schuiladresjes, terwijl buiten in de gezonde lucht alle fraudeurs die ze terecht hebben aangeklaagd ongemoeid hun luxueuze leventje voortzetten.'

Zo stond het hier, en aan de lange lijst met schrijnende voorbeelden is inmiddels de heer Li Wenliang toegevoegd. De arts uit Wuhan die als eerste waarschuwde voor onderschatting van het coronagevaar. Volgens hem bestond het risico dat het virus zich explosief zou verspreiden, en hij sloot niet uit dat zelfs een West-Vlaming erdoor getroffen kan worden.

Dat laatste was er te veel aan. Een West-Vlaming, kom nu. Chinezen zijn van nature, en door scha en werkkampen geleerd, goedgelovig maar er zijn grenzen. Dokter Li werd in het plaatselijke politiekantoor ontboden en daar op oud-Chinese wijze gewezen op het ontoelaatbare van het verspreiden van valse en nodeloos onrustwekkende geruchten. Toen eindelijk alle kneuzingen en blauwe plekken min of meer genezen waren, overleed hij, amper 34 jaar jong. Naar men beweert geveld door het virus waarvoor hij zelf had gewaarschuwd. Ironie is in China niet gebruikelijk, is zelfs bij wet verboden, maar in het dramatische wedervaren van dokter Wenliang zagen toch vele Chinezen de ironie van het lot toeslaan.

De vraag is waarom Marc Van Ranst aan dat lot ontsnapt. Twee keer per jaar komt hij in alle nieuwsbulletins waarschuwen voor het zich explosief verspreiden van griep- en andere virussen, waarvoor ook volgens hem zeker West-Vlamingen vatbaar zijn. En hij wordt met rust gelaten! Mag gewoon voorttweeten en opruiende opinies schrijven. En miljoenen nutteloze vaccins aankopen, die nadien gelukkig nog in de daiquiri's van de Faculty Club kunnen worden gebruikt. In China hing ’m.

Onlangs was in Het Journaal te zien hoe een opgewonden medewerkster zijn laboratorium kwam binnendraven met een kartonnen doos van PostNL, die vol stak met ampullen spuug en speeksel van negen uit Wuhan teruggekeerde toeristen. Hierna schudde een oververmoeide hogere in rang even met de buisjes, deed ze een kwartiertje in een draaimolen rondzwieren, liet vervolgens uit een pipet een druppeltje paarse inkt erop vallen, en concludeerde, enigszins teleurgesteld: 'Niet besmet.' Daarna begon ze te klagen dat ze ook in het weekend moest werken.