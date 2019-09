Rentmeester

Next! Nog iemand een intern rapport over wat zijn of haar partij verkeerd heeft gedaan om tot een afstraffing als die van 26 mei te komen? Het volstaat die werkstukken voor te lezen, en er haakt nóg een kwart van de kiezers af. Ontdaan van verbloemende taal zeggen ze ook allemaal hetzelfde: ‘Onze leiding deugde niet.’ Wat nogal evident is, anders was een beter resultaat geboekt.

Ook standaard is dat alle geviseerde kopstukken, op Gwendolyn Rutten na, ootmoedig veinzen dat ze het begrepen hebben en bereid zijn een stap opzij te zetten. Maar niet voordat ze er eerst voor gezorgd hebben dat zijzelf de rijkelijk gevulde ministerportefeuilles in de nieuwe regeringen in handen krijgen. Waardoor ze nog vijf jaar langer op de mensen hun zenuwen kunnen werken en de uitslag over vijf jaar nóg slechter zal zijn. Onder politicologen spreken ze van ‘het Kris Peeters-principle’.

In ‘De zevende dag’ leidde de analyse van de Twaalf Apostelen van CD&V tot een krankzinnige discussie tussen vijf min of meer bekende christendemocraten over het begrip ‘rentmeesterschap’. Wat volgens minister van Loze Beloften Koen Geens en Felix De Clerck het basisbeginsel van de partij was, en volgens Miet Smet onbegrijpelijke nonsens. Miet vond ook dat de C uit de naam moet, maar nu nog niet. De leden zijn nog wel cultureel christelijk - waarom er dan een C uit moet in plaats van een erbij werd niet duidelijk - maar niet religieus christelijk. En zij is goed geplaatst om dat te beoordelen, want haar jarenlange geheime en leugenachtig ontkende affaire met Wilfried Martens kaderde niet bepaald binnen de richtlijnen van de Mechelse catechismus.

Om ook de laatste kiezers nog te verliezen suggereerde Koen Geens zelfs dat een oplossing voor de door zijn zuil bestolen Arco-spaarders nu wel héél dichtbij was. Meer kon hij er helaas niet over zeggen om de gunstige ontwikkelingen niet te dwarsbomen. Hij en Kris Peeters hebben die sukkelaars jaar na jaar na jaar belogen met hun valse beloften, vonden het ook niet nodig hun coalitiepartners te dwingen het regeerakkoord ter zake uit te voeren, maar in het verslag van de Twaalf Apostelen wordt over Arco niet eens gesproken! ‘Vier letters verklaren onze zware nederlaag’, had Mark Eyskens nochtans een week eerder in Het Laatste Nieuws laten optekenen: ‘aa, er, cee en oo.’ Waarna hij er fijntjes aan toevoegde dat hij graag tot zijn honderdste naar het partijbureau zou blijven gaan, maar vreesde dat zijn partij het zo lang niet zou trekken. Die oude Roomse krokodillen hebben CD&V al opgegeven, dat is nog het grootste drama.

Je moet het alweer niet ingewikkelder maken dan het is. CVP als standenpartij: 44 procent van de stemmen. CD&V als niet-standenpartij: 14 procent van de stemmen en luidens de jongste peiling nog 11. Wat zegt dan een mens met een minimaal aantal grijze cellen? ‘We halen de standen weer binnen.’ Wat zeggen de Twaalf Apostelen en hun volgelingen: ‘We gooien de standen helemaal buiten.’ Je zou ze toch tegen hun kop slaan?