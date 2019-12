Rerum Novartis

Nu wisten wij niet beter of Zocor bestond al. Net als Lipitor, Messidor, Thermidor en Fructidor. Maar Inclisiran, het medicament dat ze bij The Medicines op het spoor zijn, heeft een totaal andere werking. Dient slechts twee keer per jaar te worden ingespoten, dat is minder gedoe dan iedere avond een dragee te moeten doorslikken. De prijs is ons niet bekend, maar het kan niet anders of dat spul is duur. Dus als u het vandoen hebt, raden wij aan via Bol dot com een paar ampullen in China te bestellen, dat is al 60 procent winst. En als u één flesje doorverkoopt aan een buur die ook niet gezond eet, is het voor u voor niks. Massaal inkopen en afzonderlijk verkopen is het basisprincipe van de succesvolle retail, waarvan de farmahandel een van de belangrijkste componenten is. Staat er ‘Made in China’ op iets, maakt niet uit wat, dan is de prijs altijd veel lager. Of dat komt omdat het bij ons te duur is of bij hen niet duur genoeg, laten we in het midden.