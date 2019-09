Schnabel & Babel

Zeggen dat hij een ziener van het niveau Kaaiman is, zou overdreven zijn, maar toch mag Christian Leysen zich voorzichtig een visionair noemen.

Lang voor Patrick Janssens besliste een brug over de dokken te leggen - walk and don’t look back, weet u nog - had Leysen al het plan ontwikkeld om een brug over de Schelde te bouwen. Zodat er naast de Kennedytunnel en de Konaajnepaajp een derde autoverbinding tussen rechter- en linkeroever zou zijn. Hij pleitte toen trouwens ook al voor een overkapping van de Ring. Leysen keek niet op een cent om zijn brug te promoten, en verplichtte zijn personeel bij Ahlers zelfs gekleed in een bont geschakeerd narrenpak op de Meir flyers uit te delen over wat even spottend als accuraat zijn ‘bridge over troubled water’ werd genoemd.

Ze is er nooit gekomen, net zo min als die van Patrick Janssens, die uiteindelijk voor een tunnel koos die er ook niet is gekomen. Leysen, in zijn vrije tijd draaideurpoliticus voor Open VLD, is blijkbaar opnieuw verkozen in de Kamer en heeft in de Commissie Financiën uitgepakt met het eerste en waarschijnlijk ook laatste interessante voorstel van de nieuwe legislatuur. Zijn redenering is eenvoudig en dus ongeschikt voor onze politiek: als onze begrotingen blijven ontsporen en die van Nederland en Duitsland wel in evenwicht zijn, laten we dan eens vragen aan specialisten uit die landen hoe wij het moeten aanpakken. Dat laatste kadert in een familietraditie.

Wie wil hij daarvoor aanspreken in Duitsland? Isabel Schnabel. Gezien onze budgettaire geplogenheden zou hij beter Isabel Schnabbel vragen, maar een mens moet zich behelpen met de Isabel die voorradig is. Niet iedereen heeft zoveel geluk als wij hier op De Tijd. Niet iedereen verdient ook zoveel geluk. Mevrouw Schnabel is een gerespecteerd lid van, maar ga eerst zitten, de Deutsche Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirkschaftligen Entwicklung! Ook al is het niet zo gewichtig als de Treuhandanstalt van Leysens vader, het klinkt toch al als een Pruisische militaire mars. In Duitsland hebben ze die naam ingekort tot ‘de vijf wijze economen’, maar aan dat hoge aantal geraken wij in België niet. Norbert Kloten is nog lid geweest van de Sachverständigenrat, dit terzijde.

Isabel Schnabel. Als we alleen maar de aanhef van haar Wikipagina afschrijven, kunnen we de rest van de dag gaan biljarten. Dus: ‘Isabel Schnabel (geb. Gödde, 9 August 1971 in Dortmund) ist eine deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie ist seit 2015 Professorin für Finanzmarktökonomie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und seit Juni 2014 Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirkschaftligen Entwicklung.’