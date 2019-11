Wat een kapoen, wat een kapoen. Het stond hier in onverdachte tijden al, toen Dominique Leroy nog gewoon CEO van Proximus was, zoals een ander spoorwegarbeider of gedragstherapeut.

Dat die classificatie niet overdreven was, bleek daarna uit de feiten. Eerst kondigde Leroy aan dat ze 1.900 gezinnen zonder inkomen zou zetten. Daarna ruilde ze snel Proximus in voor KPN. Tussendoor verkocht ze inderhaast voor 285.000 euro aandelen van de firma die ze verliet, gesteund door de voorkennis dat die zeker zonder CEO en vermoedelijk zonder cao zou vallen. Tot slot ruilde ze KPN, vóór ze er één keer was binnen geweest, noodgedwongen in voor niets, voor de leegte van de dag. Zodat nu 1.901 gezinnen zonder inkomen zitten.

Verplichte vakantie was het droeve lot van Dominique Leroy. Plus iets te veel verwijzingen naar Soeur Sourire. Gelukkig kun je met 285.000 euro al eens een luxueuzere Airbnb-kamer boeken. Maar het jeukt waar men niet krabben kan (Lao Tse), en dus begon dat nietsdoen op de duur te vervelen. Zodoende wordt ze deze maand senior advisor van Bain & Company Consult, dat zelf een advisor is van wie ervoor wil betalen, dus ondernemingen waar op eigen kracht nadenken niet tot de bedrijfscultuur behoort.

Leroy weer aan de slag, maar je krijgt de indruk: minder fanatiek dan vroeger. ‘Maximaal één dag per maand, en alleen als ze mijn expertise nodig hebben’, liet ze in de krant optekenen. Maximaal één dag per maand, dat houdt in: nooit twee, en in sommige maanden geen enkele. En dan alleen nog als ze bij Bain & Company haar expertise nodig menen te hebben. Daar is veel kans toe, want waarom zou je een senior advisor aantrekken als je niet van plan bent een beroep te doen op zijn of haar expertise? Dat zou onlogisch zijn. En al is logica niet het opvallendste kenmerk in de wereld van de consultancy, in tegenstelling tot geldverspilling en blaaskakerij, dan is een minimum ervan toch gewenst.

Naar aanleiding van het bericht over de ex-Proximus-bazin stelde een alerte lezer ons de vraag of er een groot verschil is tussen een senior advisor en een senior counsel, bijvoorbeeld een senior legal counsel. Nee, dat is er niet. Ze zijn beiden overbodig. Dienen enkel als windowdressing. De toevoeging ‘senior’ betekent in wat voor vorm ook: we geraken er niet van af. En als een senior van buitenaf wordt aangetrokken, is dat uitsluitend om het bedrijf wat publiciteit op te leveren, niet om zich te komen moeien. Het is een soort portretrecht.

Nu horen we de vorenste van een lange rij haantjes al spotten: ‘Geldt dat ook voor senior writers?’ Ja, dat geldt ook voor senior writers. Echter met één belangrijke uitzondering: senior writers van De Tijd. Die koppelen wijsheid, verstand en intelligentie aan een zeldzaam literair talent en een stachanovistische arbeidsdrift. Senior writers van De Tijd werken niet één dag per maand, maar één maand per dag. Ze worden door allen gerespecteerd en geliefd.