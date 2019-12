Showproces

Zo eindigde gisteren Kaaiman, en die morgen van gisteren is vandaag vandaag. De afschaffing van het assisenhof, meer uit besparings- dan uit rechtsverbeteringsoverwegingen, was een van de paradepaardjes van minister van Loze Beloften Geens, maar brak al bij de eerste haag beide benen en moest net als al zijn stalgenoten worden afgemaakt. Als gevolg daarvan staat in januari een pijnlijk assisenproces op de rol: de gifmoord op Tine Nys in 2010, waarvoor twee artsen en één psychiater terechtstaan.

Erger is dat broeder René Stockman, generaal-overste van de Broeders van Liefde, niet als getuige mag worden verhoord, hoewel meester Van Steenbrugge daarop had aangedrongen. Volgens de superpleiter had broeder Stockman het openbaar ministerie onder druk gezet om de drie artsen te vervolgen, wat het eerst níet had gedaan. Dát de generaal-overste zich in die zaak gemengd heeft, is daarmee bewezen, maar wij hadden graag geweten hoe hij dat heeft gedaan. Over de staande magistratuur in Gent doen veel geruchten de ronde, onder meer dat ze niet altijd zou staan, maar wat een broeder van liefde daarover weet, lijkt ons interessant genoeg om te onthullen.