Sir Winston

Benieuwd met wie hij gaat afsluiten, Paul Magnette. Nelson Mandela heeft hij nog niet gehad. Dat goochelt met citaten van Churchill en Lao Tse en Herman De Croo alsof er zo meteen een duif uit zijn mouwen zal wegvliegen. Is vanzelfsprekend ook al langsgeweest bij Martin Luther King: ‘The time is always right to do what is right.’ Schrijf dat toe aan Franske Van den Bossche, of aan Luc, en iedereen haalt de schouders op bij zo een trivialiteit. Maar als de Martin Luther het gezegd heeft: hola. Jammer dat Magnette geen Latijn kent, en geen Amsterdamse toneelkringen, of hij had uitgepakt met ‘Nil volentibus arduum’.

De vraag is of al die quotes kloppen. Zou Churchill echt gezegd hebben dat een pessimist in opportuniteiten de moeilijkheden ziet, en een optimist in moeilijkheden de opportuniteiten? Of heeft een of andere ghostwriter hem dat postuum in de mond gelegd? Wij vragen dit omdat het dra weer kerst en nieuw is, en dus tijd voor de Kaaimanquotes. Die ook soms een ietsiepietsie worden bijgekleurd. Neem een doordeweekse saaie uitspraak van een bekende maar fantasieloze droogstoppel, zet er ‘helaas’ of ‘gelukkig’ achter, en ziedaar: een oneliner.

Aangemoedigd door drank en sigaren heeft Churchill natuurlijk veel gezegd. Gebazeld, gebromd, geroepen en getierd zijn betere omschrijvingen. Met als gevolg dat je om het even wat aan hem kunt toeschrijven. Debiteer een stommiteit, zeg dat ze van Churchill komt, en meteen krijgt ze een parfum van verstand.

- ‘Succes is van mislukking naar mislukking strompelen zonder zijn enthousiasme te verliezen.’

- ‘Tact is de kunst om iemand ‘loop naar de hel’ te zeggen op zo’n manier dat hij al uitkijkt naar de trip.’

- ‘Aan iemand die door de hel gaat zou ik zeggen: vooral niet stoppen.’

- ‘Ik hou van varkens. Honden kijken naar ons op, katten kijken op ons neer, alleen varkens beschouwen ons als gelijken.’

- ‘Het beste argument tegen democratie is een korte babbel met de gemiddelde kiezer.’

Enzovoort. Allemaal aforismen van het slag waarmee Gerd De Ley honderd boekjes heeft gevuld. En Kaaiman zeven kerstweken. Het internet barst van de Churchill-quotes, net als van de slimme spreuken van Lao Tse, de grote Chinese wijsgeer die zou hebben bedacht dat wie niet probeert zich maar één keer kan vergissen. Ons lijkt dat een aanbeveling om niet te proberen, maar Lao bedoelde naar het schijnt het omgekeerde. Er blijft uiteraard een verschil tussen Chinese en Britse humor. ‘Wat voor de rups het einde is, is voor de vlinder het begin’, zou niet eens in de gedachten van Churchill zijn opgekomen, laat staan dat hij het had uitgesproken. Of: ‘Je kunt een paard naar het water leiden, maar je kunt het niet verplichten te drinken.’ Zoiets onnozels had Sir Winston beneden zijn waardigheid gevonden.