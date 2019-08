Slaapt gij nog?

Gelukkig staat er in de startnota niet dat de onderhandelaars in hun blote kont moeten vergaderen, of Gwendolyn Rutten ging als eerste uit de kleren. Een vergezicht waaraan men, indien mogelijk, zal proberen te ontkomen.

Wat zou Karel De Gucht denken als hij zijn voormalige poulaine zo uitbundig ziet staan juichen omdat ze met de gehate N-VA regeringetje mag spelen? Volgens Karel, daarin gesteund door des liegende leiders broer, zit de N-VA vol cryptofascisten die men niet zonder ontsmettingsmiddel mag benaderen, laat staan dat men met hen het ledikant induikt, zoals de Aarschotse bur-gemeester met ongezond grote goesting doet.

De liegende leider, in zijn ongeëvenaarde hoogmoed, heeft naast al zijn kiezers ook zijn collega-voorzitters maanden voor het lapje gehouden, heeft met hen gespeeld als een kat met een muis, heeft hen met kluitjes in het riet gestuurd en met fluitjes er weer uit gelokt, heeft hen bespuwd, bespot, tot op het bot vernederd, tot ze op hun knieën kronkelden voor Zijne Keizerlijke Kiezersbedrieger. Welke mossel laat zich zoiets welgevallen? Wel, die vraag is beantwoord: de voorzitters van CD&V, Open VLD, de sp.a en Groen. Alleen aan Tom Van Grieken heeft hij zich lelijk mispakt, dat wordt nog zijn Untergang.

Onmogelijk uit te maken wie de grootste minachting verdient. Fake Mail John is zeker kandidaat. Trommelde zijn hele partij op om met een goddelijke missie de lat hoog te gaan leggen bij de informateur. Maar omdat hij niet eens werd uitgenodigd viel er geen lat te leggen, niet hoog, niet laag, nergens. Als de socialisten nog één greintje zelfrespect hebben, blazen ze toch de Antwerpse coalitie op? Dat hij het maar probeert met de drie CD&V’ers die hij vorig jaar al tot in het diepst van hun ziel heeft beledigd.

Dankzij 15 jaar wanbeleid door Johan Vande Lanotte is de sp.a ten dode opgeschreven. De enige uitweg is een fusie met Groen, in een nieuwe partij met een nieuwe naam. Want ook Groen heeft geen toekomst meer, na de tegenvaller van 26 mei en de onbegrijpelijke wanhoopspoging om toch mee te mogen spelen met de N-VA. Vanwege de vele raakpunten! Almaci en Calvo lagen er al, na zijn mislukte Canossa-gang kan ook Björn Rzoska niet meer ernstig worden genomen. Zijn uitleg toen in ‘Terzake’ moet u eens opnieuw beluisteren, gewoon beschamend. Voor onze voorzitter Wooter Beek ten slotte, past enkel medelijden. Hoe zou het nog zijn met zijn Dirty Dozen? En hoelang nog eer Victor Orbàn uit de EVP wordt gezwierd? Tot ook daar de postjes verdeeld zijn? Nooit iemand nóg luider voor een aalmoes horen smeken dan Beek. En daar zit, boosaardig grijnzend, de liegende leider pontificaal op zijn troon: duimke op of duimke af?