‘Zeldzame spierziekte’ is de meest gebruikte term in De Tijd, nog voor ‘naakte ontslagen’. Bij onze redacteurs van Ondernemen & Beleggen staat hij onder de functietoets F1, wat de snelheid van uittikken bevordert. Er wordt zo veel over zeldzame spierziektes geschreven dat de spierziektes op zichzelf misschien zeldzaam zijn, maar zeldzame spierziektes als geheel allerminst. En als ze bij Ondernemen weer eens enthousiast op F1 hebben gedrukt, drukken ze bij ‘Beleggen’ met evenveel zwier op F2: Afbouwen.

Wij hebben het een tijdje bijgehouden, maar dat was onbegonnen werk: alle farma- en biofarmafirma’s, het verschil is soms subtiel, die weer eens in reageerbuizen en centrifuges op zoek zijn gegaan naar een nieuw wondermedicijn voor een nieuw ontdekte zeldzame spierziekte. Gigantische winsten walsen dan door de luchtspiegelingen van overmoedige CEO’s. Het middel zit steevast in testfase 2, 3, 4 of 9, maakt niet uit, en als over twee jaar de Food and Drug Administration toelating geeft om het op de Amerikaanse markt te brengen, awel hé, dan spreken we over een omzet van zeven tot zeventig maal zeven miljard dollar. Farmareuzen bieden al na het eerste persbericht een fortuin om de hele zwik over te nemen. Het eind van het liedje is ook altijd hetzelfde: pilleke werkt niet, bedrijfke failliet.

Vorige week was het de beurt aan UCB. Koopt het Amerikaanse Ra Pharma over voor 2,1 miljard euro, de helft van zijn totale omzet. Nood aan een van de beroemde Kaaiman-voorspellingen? Najaar 2022. Dan gaat UCB op de fles of wordt het voor een prik te koop gesteld, iets wat nu onmogelijk lijkt. En u mag er ons op afrekenen.

Bij Ra Pharma denken we automatisch aan een 115 jaar oude Indiase goeroe met lang haar en een baard, die in een versleten oranje gewaad op de top van een berg zit te suffen, en geschenken ontvangt van een bende dwazen die naar boven zijn geklauterd in de waan dat ze bij hem wijsheid zullen vinden. Men kan zich nog beter tot de Universiteit Gent wenden. Maar deze Ra werkt dag en nacht onverdroten aan de ontwikkeling van zilucoplan, een medicament tegen de zeldzame spierziekte ‘myasthenia heel gravis’. Waarvoor nog vijf andere bedrijven een remedie aan het ontwikkelen zijn, waaronder Argenx en… UCB zelf! Zijn oplossing heet rozanolixizumab, ga dat eens vragen in de apotheek. De commerciële afdeling heeft nu een vacature uitgeschreven voor ‘een strateeg simpele marketing’.

De Tijd over zilucoplan: ‘Het middel zit in de derde fase van de klinische tests, de laatste voor het de goedkeuring van de autoriteiten moet krijgen om op de markt te komen.’ En in een kadertje: ‘Ra Pharma. Omzet: nog geen medicijn op de markt.’