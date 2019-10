Stem Kaaiman

Zelfbediening W. Beke was geen week minister van Welzijn of hij had al de volledige sector tegen zich in het harnas gejaagd.

De eerste woededampen sloegen uit de schoorsteen van de Gezinsbond. Daar waren ze verontwaardigd over de besparingen in de kinderbijslag, in geen enkel kiesprogramma vermeld, en door Zelfbediening W. Beke zelfs geheimgehouden voor zijn partijleden toen die de regeringsdeelname moesten goedkeuren. Waardoor in de christelijke partij de onchristelijke gevoelens jegens de ex-voorzitter plots verontrustende proporties aannamen. Gelezen hoe hij Koen Van den Heuvel behandeld heeft? Wat een hond. Laffer dan een coyote, de laaghartige Amerikaanse prairiewolf. Hilde Crevits moest het Van den Heuvel vertellen, dat Zelfbediening W. Beke zijn post had gestolen, zelf durfde hij niet. Plechtige communicant kun je een poosje spelen, maar uiteindelijk valt ook de grootste huichelaar door de mand.

Al snel sloegen de vlammen over naar het Welzijnsverbond, waar ze na een tochtje over de zakjapanner vaststelden dat ze aan het einde van de rit niet geld meer maar geld minder zullen hebben in verhouding tot de noden. En dan heeft de regering er door de afschaffing van de duolegaten ook nog voor gezorgd dat privéschenkingen aan goede doelen zullen afnemen. De enige in de welzijnssector die niet te klagen heeft over zijn vergoeding is de minister van Welzijn: Zelfbediening W. Beke.

Als de nieuwe CD&V-voorzitter de banden met het middenveld weer wil aanhalen, zal hij werk hebben. Bij de volgende ernstige peiling - dus niet die van De Standaard en de VRT - zakt CD&V onder 10 procent. Geroepenen voor de commandobrug van de Titanic kunnen zich melden tot volgende maandag, en omdat niemand daar zin in schijnt te hebben stelt Kaaiman zich officieel kandidaat. De Twaalf Apostelen hebben een profiel opgesteld waaruit blijkt dat de nieuwe voorzitter, in tegenstelling tot de oude, vernieuwing en verruiming moet uitstralen, een onberispelijke levensloop moet hebben, een hoog IQ moet koppelen aan een hoog EQ, en een ploegspeler moet zijn die de hele partij kan enthousiasmeren. Met andere woorden, en zelden is zijn portret nauwkeuriger geschilderd: Kaaiman.

Wij hebben maar één actiepunt: weer dé standenpartij van Vlaanderen worden. Waarde CD&V-lid, wenst u dit niet, stem dan op een ander. Wenst u het wel, kies dan voor ons en dan gaan wij de week nadien vijf keer lunchen. Op maandag met Luc Van Gorp, op dinsdag met Marc Leemans, op woensdag met Sonja De Becker, op donderdag met Peter Wouters, en op vrijdag met Lieven Boeve. Zij allen krijgen dezelfde boodschap: zet uw wensen op een A4’tje. Het enige wat Kaaiman nog zal doen, naast diëten, is die vijf bladzijden aan elkaar nieten, en ziedaar: ons kiesprogramma. Vervolgens zetten de vijf leiders hun leden, grotendeels dezelfden, ertoe aan in 2024 in hun eigen belang op CD&V te stemmen. Als nog maar de helft van de 4,5 miljoen CM-leden dat doet, heeft CD&V de absolute meerderheid en mogen de vijf organisaties elk in hun beleidsdomein de minister leveren. Et du begroting, on s’en fout.