Steun de big pharma!

Het leven wordt nooit meer wat het was zolang er geen vaccin tegen het coronavirus is. En de kans lijkt groter dat een farmacoloog dat ineenflanst, dan dat het een viroloog lukt. Om praatjes te verkopen op televisie is die laatste uiterst geschikt, om een pandemie te beteugelen stellen wij onze hoop meer op de eerste. Al was het maar vanwege het legendarische winstbejag van zijn werkgever.

Het spijt ons oprecht dat wij twee maanden geleden bij de start van een PVDA-PTB-betoging in Brussel hebben staan pronken, hoe kortstondig ook, met een bord waarop in dikke felrode letters geschilderd stond: 'Stop the big pharma!' Het was ons door een van de organisatoren in de handen gedrukt en wij waren er gretig mee aan het zwaaien, tot een wicht op het podium van 'El pueblo unido' begon te krijsen. Toen hebben wij het aan een dronken deplorable uit Charleroi gegeven en hebben wij de alte Kameraden zonder ons laten vertrekken.

Bij het leger bontgekleurde zotskappen dat tijdens deze crisis in de nieuwsprogramma's gepasseerd is, was er opmerkelijk genoeg ook een verstandige mens: dokter Johan Van Hoof van Janssen Pharmaceutica. Die kwam vertellen dat zijn moederfirma, de Amerikaanse non-profitorganisatie Johnson & Johnson, in een vergevorderd stadium was met een anticoronavaccin dat de wereld zou redden. Voor proeven op hamsters, zoals in het Rega Instituut, schrikken Amerikanen terug, begaan als ze zijn met dierenrechten. Maar bij twee uit de muil van de kat geredde muizen was het serum met succes ingespoten, zodat ze het nu snel konden testen op enkele biologiestudenten die van hun studiebeurs niet rondkwamen. September, dacht dokter Van Hoof, ten laatste half oktober, en dan kon met de massaproductie begonnen worden. Een miljard vaccins tegen begin volgend jaar, twee tot drie miljard in de zomer.

Dat ze bij Johnson & Johnson dat middel zullen vinden, daarvan zijn wij overtuigd. Maar wat ons zorgen baart zijn de grondstoffen. Zo een vaccin, wat zit daarin? Zijn dat plantaardige of dierlijke ingrediënten, menselijke cellen, andere virussen, mineralen, Piets kruidenmix? Net als bij een afhaalchinees weet je dat beter niet, maar de vraag is of er voldoende voorraad van is. Want drie miljard vaccins is héél veel.

Wij hebben een licht vermoeden dat de verdeling ervan als volgt zal verlopen: het eerste miljard is voor de Noord-Amerikaanse en Europese markt, de volgende twee miljard voor Australië en Azië, en mochten er dan nog kruiden voorradig zijn kan eventueel aan Zuid-Amerika worden gedacht. Tegen dat het aan de Afrikanen is, zijn de bloem en de suiker op.