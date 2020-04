Straaltje hoop

Als Jan Balliauw een documentairereeks maakt, weet je dat er niet veel te lachen zal vallen. Niet uitzenden in coronatijden waarin de mensen het psychisch al zo zwaar hebben, zou je dan zeggen. Maar het psychisch welzijn van de kijker is op de VRT wel de allerlaatste bekommernis, anders bestonden ‘Terzake’ en ‘De Afspraak’ niet.

Waar Jan verschijnt, vluchten pret en vrolijkheid. Om dat in de verf te zetten is hij naar Tsjernobyl getrokken, na Aalter het somberste oord op aarde. Is er gaan praten met mensen die de kernramp van blijkbaar net niet té dichtbij hebben meegemaakt. In Oekraïne wordt de bevolking weinig bespaard. Eerst is de helft besmet met radioactieve straling. Dan komt Guy Verhofstadt hen opruien om zich te verzetten tegen hun regering en tegen de Russische buur en beer, hij zou hen daarbij helpen. Waarna die buur met tanks en kanonnen het land binnenvalt en er in geen velden of wegen nog een spoor te bespeuren valt van Verhofstadt, op dat moment te druk bezig met het bewapenen van Syrische rebellenlegers. Vervolgens wordt een columnist president. Dan breekt de coronacrisis uit. En alsof dat allemaal nóg niet erg genoeg is, stapt Jan Balliauw in Kiev uit het vliegtuig.

Nu is er over Tsjernobyl een indrukwekkende HBO-docufictie gemaakt, voor velen de beste serie van de jongste vijf jaar. Canvas zal die op dezelfde avond uitzenden als de reportages van Jan! Een ander zou de moed in de schoenen zinken, maar zoiets houdt een doordrijver als Balliauw niet tegen. Die was bekwaam geweest aan Madonna Lisa te vragen: ‘Madam, kunt ge nog eens gaan zitten, want ik wil uw portret schilderen.’

‘Ik stond aanvankelijk sceptisch tegen het idee van een reeks over Tsjernobyl’, verklapte Jan, ‘maar dankzij een Oekraïense producer zijn we toch dicht bij de kern van de ramp geraakt.’ Dat is ook niet moeilijk: Jan ís de kern van de ramp. Volgens ons hebben ze daar in de streek een castingservice voor buitenlandse televisiemakers. ‘Wat zoekt u precies? Iemand met maar één been en roze zweren rond de neus? Komt in orde. We bellen Oleg Flamingo.’

‘Iemand die vertelt hoe zijn pa pompier als eerste de reactor binnen moest, en in snikken uitbarst? Is Bert Anciaux goed?’

‘U wenst een stand-up te doen voor de sarcofaag? Geen probleem, we rijden u tot daar. We zorgen voor een witte overall, een blauwe muts, en een stofbril. En voor een fake geigerteller die begint te piepen en te flikkeren als u op een verborgen knopje drukt. Er zijn wel geen mondmaskers meer, allemaal verkocht aan de Belgische regering.’