Sweet Sixteen

Op onze politieke redactie, in normale tijden een broeihaard van betrouwbare achtergrondinformatie, zijn ze het stilaan ook kwijt. De ene dag is de Zestien voor Gwendolyn. De andere dag is de Zestien niet voor Gwendolyn. En nog een derde dag zijn de Zeventien tot en met de Vijfendertig ook niet voor Gwendolyn.

Kaaiman heeft, als zo vaak, een beter idee gehad en is het gaan vragen aan Patrick Luysterman, onze chef Immobiliën. Die weet zoiets zeker. En inderdaad, er is een nieuwe huurovereenkomst 3-6-9 gesloten voor het pand gelegen aan de Wetstraat 16. De huurder is hem bekend, maar wie het is, wou hij niet vertellen. Discretie is nu eenmaal het heilige principe van de vastgoedsector. Samen met: ‘Een deel in het zwart, madam?’

Hebt u het ook zo op uw heupen van paars-groen of paars-geel? Alle geloof in de nieuwe regering, zo ze er ooit komt, is nu al gesmolten als sneeuw in een microgolfoven. De oorzaak van deze malaise ligt - wie had iets anders verwacht? - bij Johan Vande Lanotte. Na vier maanden tijdverlies kwam hij als informateur tot de briljante conclusie dat de N-VA en de PS elk in hun regio de grootste waren en dus moesten samenwerken. Geert Bourgeois had als preformateur één kwartier nodig om duidelijk te maken dat ze niet kúnnen samenwerken, of minstens een van de twee moet zijn kiezers flagrant bedriegen. Bij de PS doen ze dat niet, bij de N-VA hebben ze dat al te veel gedaan. Einde paars-geel. En het alternatief rooms-rood-appelblauwzeegroen gaat volk lokken.

Zo verliezen we elke dag met zijn allen geld, geld, geld. Over hoe ze dat gaan recupereren is geen aanzet tot een idee gerijpt. In een van de gelekte Magnette-nota’s stond zowaar dat een derde van de nieuwe inkomsten zou komen uit de ‘strijd tegen fiscale fraude’. Dat je daarmee nog altijd durft uit te pakken slaat de laatste hoop aan diggelen. Het is een running gag in elke regering sinds Mark Eyskens het lang geleden bekende: ‘Als we het bij nachtelijke begrotingsconclaven beu waren en er ontbrak nog 10 miljard frank, schreven we in: ‘Strijd tegen fiscale fraude: 10 miljard frank’, en dan kon iedereen gaan slapen.’

De grote vraag die Kaaiman stelt, luidt niet: ‘Is de Zestien voor Gwendolyn?’ Maar wel: ‘Wie wordt minister voor de sp.a?’ Toch Fake Mail John niet, mogen we hopen. Die laat zich niet meer horen of zien, maar als ook hij nog langs de postenautomaat passeert, mag deze generatie politici echt worden gecatalogeerd als het ergste schorem in de Belgische politieke geschiedenis. Zelfbediening W. Beke en Heilige Hilde, beiden door de Twaalf Apostelen verantwoordelijk gesteld voor het ruïneren van de christelijke partij, hebben zichzelf al rijkelijk verrijkt, en minister van Loze Beloften Koen Geens wringt zich ook in coalities zonder CD&V wel binnen. Gwendolyn Rutten, die de liberale partij naar het crematorium sleurt, is tot het laagste bereid voor een portefeuille. Meyrem Almaci en Kristof Calvo staan, na een korte depressie over de kiesuitslag van hun groene partij, te likkebaarden naar een ambt alsof het Rapport Van Besien niet is geschreven. Als nu ook nog Fake Mail John zichzelf beloont voor het slopen van de socialistische partij, is de bodem bereikt.