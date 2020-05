Swisshansa

U leidt een bedrijf en wilt 300 werknemers afdanken. Hoe dat best aanpakken? Eenvoudig: u lekt naar de pers dat u 1.000 man zult ontslaan. Grote verontwaardiging alom, de vakbonden dreigen om weer eens met hun brandende paletten en warme soep de ingang te komen blokkeren. Dan kondigt u aan dat de geruchten, waarvan u zich afvraagt waar ze vandaan komen, meer dan voorbarig zijn en dat u met de sociale partners aan tafel zult gaan om eens van gedachten te wisselen over een mogelijke herstructurering.

Zo gaat het ook weer bij Brussels Airlines, waarvan het faillissement in de sterren geschreven staat. Een gouden tip aan speculanten en beleggers: indien, rechtstreeks of zijdelings, Etienne Davignon in of rond het bestuur van een bedrijf opduikt, doe dan cito presto al uw aandelen ervan van de hand. Desnoods met verlies. En koop ze ook niet aan als hij weg is, voor je het weet is hij terug.