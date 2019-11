Tom&Bettekebis

Ineens is duidelijk waarom dit jaar uitgerekend Mia Doornaert met alle geweld moest worden benoemd tot voorzitster van het Vlaams Fonds voor de Letteren, het meest nutteloze fonds sinds het Algemeen Fonds op het Monopoly-bord.

Mensen hebben vele afwijkingen, kijk maar naar Alexander De Croo, maar een man van achtendertig die obsessioneel verliefd is op Mia Doornaert heeft aan vijf psychiaters niet genoeg. Die lijdt in zijn eentje aan het volledige gamma vieze ziekten dat werd bedacht door Sigmund Freud, Alfred Adler, en Gustav Jung, bekend van het ezelsbruggetje: ‘Eet Freud, drink Adler, blijf Jung.’ Zo iemand is in alle vijf de freudiaanse fasen blijven hangen en heeft er nog een paar onontdekte aan toegevoegd. Hij loopt ook groot gevaar, want al in haar Leuvense studententijd klaagde de hele straat over nachtlawaai wanneer Mia van katoen begon te geven. Er waren mensen die meenden dat de bibliotheek van de universiteit weer in brand stond en de sirenes waren afgegaan.

De patiënt in kwestie heet Joachim Pohlmann, rechterhand van de liegende leider, woordvoerder van de N-VA, en klokkenluider over Tom & Betteke. Hij zal de komende vijf jaar als kabinetschef de Kulturkampf van Jan Jambon op het slagveld leiden. En zodoende toch enig nut halen uit de militaire opleiding die hij vorig jaar ging volgen, net als Jonathan Holslag, die evenmin de draaiende wieken had kunnen ontwijken. Slecht nieuws is dat voor alle linkse klaplopers die op uw kosten kunst beweren te maken waarvoor uw verstand te klein is om ze te begrijpen.

Naar aanleiding van zijn mutatie stond er zaterdag een mooi portret in De Tijd, waarin de schokkende onthulling werd gedaan dat Pohlmann in zijn bureau een foto van Mia Doornaert aan de muur heeft hangen! Welk gesticht kan zo iemand opvangen? Daarnaast doet hij met Mia dingen die een ander met Mia niet doet, al was het maar uit veiligheidsoverwegingen. Zoals met haar gaan eten. Wat daarop kan volgen staat te lang en te breed uitgelegd in de moderne Vlaamse boeken die voortaan niet meer zullen verschijnen. De beslissing om Mia aan het roer van het Letterenfonds te plaatsen heeft hiermee een verklaring.

De spreekbuis van de Vlaams-nationalisten met een verdedigster van het koninkrijk België, dat is nog van een andere orde dan Tom & Betteke. Weliswaar werd Mia pas royaliste nadat ze tot barones was geslagen, want in lang vervlogen tijden schreef ze, terwijl ze op de katholieke krant De Standaard afgevaardigde van de socialistische vakbond was, onder een schuilnaam stukjes voor het Volksunie-weekblad. Ze heeft dus meer dan één kleurtje, zoals haar verschijningen op televisie helaas bewijzen. Maar dat betekent niet dat het cruiseschip de vertrekhaven terug is binnen gevaren, want voor Mia was het Vlaams-nationalisme geen vertrekhaven maar meer een tankstation onderweg.