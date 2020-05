Tot stof en as

Omdat misschien hier en daar een lichte verwarring kan ontstaan zijn over de fabricatie en het gebruik van mondmaskers nog even recapituleren: het best is een maskertje in wol, en dat moet u elke avond wassen in water van 90 graden. Niezen en hoesten moet u blijven doen in de mouw van uw trui. Mutatis mutandis moet u die trui dan 's avonds ook wassen in 90 graden, waarna ze driekwart krimpt en u ze de volgende dag als mondmasker kunt gebruiken.

Wat die virologen allemaal uitkramen, valt met geen pen te beschrijven. En geen twee van hen zeggen ooit hetzelfde. Het schijnt nu zo te zijn, en in Frankrijk is het door een consortium van epidemiologen onderzocht, dat roken goed is tegen het coronavirus. Dat is de logica zelf, wat in de wetenschap zelden voorvalt. Het virus zet zich graag vast op de longen, maar als het daar geen gezond weefsel aantreft maar een door nicotine verteerd slagveld, vlucht het weg en kan het zich niet voortplanten. Dus: allemaal paffen tot de kraaien dood uit de hemel vallen. Let wel op dat u uw mondmasker niet in de fik steekt, want de plastische chirurgie is nog altijd gesloten. Op bevel van mensen die er het best zelf eens zouden binnenlopen.

De komende maanden, wellicht jaren, zullen opgevrolijkt worden door allerlei soortgelijke studies van gesubsidieerde instellingen, die gewaagde conclusies niet schuwen. 'Vuile lucht verhoogt de kans om te sterven', lazen wij al in een dagblad. Onderzoekers van Harvard - en wie durft na zo een aanhef te twijfelen aan wat volgt? -hebben aangetoond dat er een correlatie bestaat tussen de hoeveelheid fijn stof in de lucht en de sterfte door het coronavirus. Van een verrassing gesproken. En van een negatieve bovendien. Want volgens een studie van onze eigen Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) is er door de drastische afname van het autoverkeer door de lockdown meer fijn stof in de lucht

U leest het goed: meer! Dus niet: minder. Op de secuurst nageleefde ophokdag werd zelfs de hoogste concentratie van het jaar gemeten. Volgens IRCEL wordt fijn stof vooral veroorzaakt door boeren en snelkoeriers in witte bestelauto's, en die zijn tijdens deze quarantaine-cinquantaine nog actiever dan anders. Een bijkomende nefaste factor vormen de telewerkers, want de optelsom van hun individuele huisverwarmingen overtreft de gezamenlijke stook in kantoorgebouwen. Zeker in een koude en natte maand als afgelopen april, voegen wij er zelf aan toe. Als we het fijn stof in de atmosfeer willen verminderen, wat we van de Europese Commissie en de hoofdredactie van De Standaard toch tous ensemble moeten, rennen we dus het best naar onze oude dieselbakken. En dan doemp geven, bij voorkeur in het stadscentrum.