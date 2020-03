Met Joe Biden moesten we geen rekening meer houden. Dat was na drie van de vijftig voorverkiezingen bij de Democraten wel duidelijk. Amerikakenners tuimelden over buitenlandanalisten heen om het ons via de ontelbare kletsprogramma's en -interviews in te peperen. Opiniepeilers - wie sluit hen eindelijk eens op? - deden de rest. Biden kwam er niet meer aan te pas. Het was niet alleen beter dat hij het opgaf, hij ging dat ook effectief doen, uitgeblust als hij was. Geen geloof meer in de eigen kansen, een relikwie uit het verleden.

Kwam de vierde voorverkiezing, in South Carolina. Daar haalde 'Sleeping Joe' een eclatante overwinning en had hij in totaal maar acht kiesafgevaardigden minder dan Bernie Sanders, en twintig tot veertig meer dan de rest. Je zou ze toch een mep om de oren verkopen, die zogenaamde kenners die zo graag de studiodeuren op de Reyerslaan platlopen? Feiten afwachten voor er commentaar op te geven is in onze steeds meer gepresseerde pers geen optie meer.

Ja maar wacht, niet te rap, daar waren ze alweer. South Carolina was toevallig de enige staat waar Biden stemmen kon halen want, attentie iedereen: daar wonen veel zwarten! Nu u. En zwarte Amerikanen stemmen voor Biden. God mag weten waarom, maar volgens de duiders omdat hij vicepresident was onder Barack Obama. In andere staten wonen dan blijkbaar geen zwarten, in het beste geval enkele roetwitten aangevuld met een handvol latino's en links en rechts een verdwaalde afstammeling van Winnetou, want daar was Biden kansloos. De avond van Super Tuesday? Gedaan met hem.

Zo, dat is een beetje anders verlopen. Zoals gewoonlijk. Zelfs Texas haalde hij binnen. De Amerikawatchers waren nog niet van de schok bekomen, of ze trokken alweer hun werkplunje aan en begonnen vol vuur uit te leggen waarom u en ik te stom zijn om te begrijpen wat zich daar in Amerika in werkelijkheid had afgespeeld: het was omdat Pete Buttigieg en Amy Klobuchar dit, en als Elizabeth Warren nu eens dat of Michael Bloomberg weer iets anders... Terwijl het enige wat ze moesten zeggen was: 'Ik ken er niets van en zou beter zwijgen.'

Bij elke verkiezing of referendum doet hetzelfde fenomeen zich voor: het kringetje academici en andere opiniespuiers dat op de buis en in zelfverklaarde kwaliteitskranten het hoge woord mag voeren blijkt er telkens weer compleet naast te hebben gezeten. En geen enkele van hen doet wat hij zeker zou eisen van een ander die in zijn vakgebied een vergelijkbare flater slaat: ontslag nemen uit zijn functie en nooit nog zijn als irrelevant bewezen mening in het openbaar uiten.