Uit Madurodam

Niet eens een jaar zit Zelfbediening W. Beke op de stoel van de minister van Welzijn, en de hele sector bruist van enthousiasme. Ze waren al in de wolken met hun nieuwe leidsman voor er van een virus sprake was, de manier waarop hij hen door de woelige coronastorm loodst, leidt tot een lichte vorm van euforie.

‘Het eerste wat in lockdown werd gezet waren de rusthuizen’, slaat Zelfbediening zich terecht op de borst. Volgens hem een noodzakelijke ingreep om een toename van sterfgevallen te vermijden. Dat is goed gelukt. ‘Ik had ze ook kunnen dichtmetselen’, voegde hij er in het parlement aan toe, met dat vleugje humor dat zo typisch is voor een Leopoldsburger.

Katholieken hebben ouderenzorg altijd hoog in het vaandel van zuil en partij gedragen. Het was ook een vruchtbare electorale vijver, alleen al door de vele nonnen en pastoors die er vrolijk in rond plensden. Het is vandaag niet anders onder deze katholieke voorman, die het fysieke en psychische welzijn van al wie in een woon-zorgcentrum woont of zorgt flink heeft opgekrikt. Er blinkt maar één vervelende nagel aan zijn Covid-19-kist: Margot Cloet.

De chef van de duivelsfusie tussen Zorgnet en Icuro werkt wreed op zijn zenuwen. Twee weken geleden bracht ze het al voor elkaar hem in ‘Terzake’ te schofferen door te vragen dat Jan Jambon zijn taken zou overnemen. Waarom wou ze niet uitleggen en viel ook niet uit te leggen. Jan Jambon nam zijn taken niet over, zoals duidelijk bleek op de zitting van de Nationale Veiligheidsraad vorige woensdag. Die zitting zette Cloet ertoe aan haar nummertje nog eens over te doen. De beslissing van de raad om per homebewoner één vaste bezoeker toe te laten, was nochtans door Zelfbediening W. Beke himself in ‘Het journaal’ van 7 uur al afgezwakt. Voorzichtig, dat wel, omdat hij het pas vijf minuten voordien had vernomen toen uitgerekend zijn partijgenoot de minister van Loze Beloften deze nog eerder dan anders loos gebleken belofte had toegejuicht. Zelfbediening wees er fijntjes op dat die bezoekregeling in de praktijk niet gemakkelijk was, misschien zelfs niet wenselijk. Hij zou ook over dat punt overleggen met de verantwoordelijken in het veld.

Staat die trien van een Cloet een uur nadien toch niet op de stoep voor haar huis live in ‘De afspraak’ te roepen dat ze van haar stoel was gevallen, zeker. In haar zorgcentra kon geen sprake zijn van zo een dwaasheid. Waarna Zelfbediening W. Beke zich genoodzaakt zag zelf ook naar de VRT te bellen, waar hij maar net was vertrokken, om te melden dat hij de maatregel in de koelkast zou stoppen. Dat maakte natuurlijk geen sterke indruk, het leek wel of hij Cloet achternaholde, maar toch was ook dit probleem snel en efficiënt opgelost.