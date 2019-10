Gelukkig zijn ze het gewoon, want er is alweer slecht nieuws voor de aanhangers van de Turkse opruier Fethullah Gülen: Johan Vande Lanotte gaat hun zaak ter harte nemen. Hij zal een Turkijetribunaal op poten zetten. Sauve qui peut.

‘Ik doe liever wat ik zelf vind dat moet gebeuren’, vertelde hij in de krant, en zo blijkt ook uit zijn curriculum. Dat puilt uit van mislukkingen, debacles en fiasco’s. Dat uitgerekend hij een zolderkamertje krijgt in het voorheen zo bloeiende kantoor Van Steenbrugge Advocaten mag vreemd lijken, maar kan niet los worden gezien van de beruchte Oostendse connectie. Meester Van Steenbrugge betrekt in Oostende een riant penthouse, en Vande Lanotte is er kortstondig burgemeester geweest. Niet dat er een verband tussen beide vaststellingen is, hopen we, maar meester Van Steenbrugge zingt wel gul de lof van de koningin der badsteden. Laat al eens vallen dat hij er graag bij 6 beaufort over het strand jogt. ‘Met Kamagurka’, dat bekt ook altijd vlotjes. En hij treedt er in de zomer zelfs op als acteur.

Vande Lanotte heeft een ongeëvenaarde reeks politieke blunders en flaters op zijn naam. Tot nu toe op uw kosten, voortaan op die van Van Steenbrugge, die kan er beter tegen. Het laatste pareltje van de sp.a’er was het informatierapport, waarin hij na vier maanden intense studie en onderzoek tot de conclusie kwam dat de N-VA de grootste partij is in Vlaanderen en de PS in Wallonië, dat die twee dus best samenwerken, maar dat zoiets niet eenvoudig zal zijn. Een besluit dat de pientersten onder u misschien al getrokken hadden op 26 mei rond een uur of zes.

We zijn benieuwd naar het effect van de intrede van deze verliesmagneet in een welvarende advocatenassociatie. Het eerste showproces dat Van Steenbrotte & Partners makkelijk zou moeten winnen, is tegen Bo Coolsaet. Als steeds heeft meester Mussche een ijzersterk dossier opgesteld. Een vrouw herinnerde zich hoe ze zestien jaar geleden door de bekende arts onzedelijk was betast. Een vorm van wangedrag en normvervaging waaraan ur- en gynaecologen zich wel meer bezondigen. De Orde van Geneesheren heeft Bo van die aantijging vrijgepleit en het parket vraagt zelf zijn vrijspraak, maar zo een kleinigheid zal geen strafpleiter ontmoedigen. Meester Mussche geeft in de media nooit commentaar bij lopende procedures, maar liet deze keer toch subtiel verstaan dat zich uitzonderlijk ook andere slachtoffers bij haar hadden gemeld. Hoeveel? Dat kom je nooit precies te weten. De indruk leeft dan: een stuk of tien.

Een van hen was een mevrouw die 45 jaar geleden hetzelfde had meegemaakt met die viespeuk en zijn penseel. Een Nederlandse patiënte had dan weer een klacht van recentere datum: in 1981 had de schuldige onnodig een urineblaas bij haar weggenomen. En ze had er maar een. De ingreep kaderde blijkbaar in een experiment waarvoor Josef Mengele zou zijn teruggeschrokken. ‘Twee tot vijf doden’, schatte een voormalige confrater.