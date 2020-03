Van Zwanst

Voor één tot nu veeleer geminachte groep mensen is het coronavirus een goed zaak: sociologen. Enkele weken geleden slopen wij nog gebogen en schichtig langs de gevels, nooit voor valavond, en doken haastig weg in een donker portiek zodra we iemand dreigden te kruisen. Op de gevel van een van onze collega's hebben vandalen ooit geschilderd: 'Hier woont een socioloog.' Man is moeten verhuizen. Kreeg geen vlees meer bij de slager, ook niet tegen betaling, en de apotheker liet ei zo na zijn gedrogeerde hond los.

Met sociologen werd altijd gelachen: ze zeggen wat iedereen al weet op een zo ingewikkelde manier dat niemand het nog begrijpt. Bij onze eerste les in de eerste kandidatuur vroeg een professor aan een flink gevulde aula: 'Is sociologie een wetenschap?' Niemand die het wist. Bij onze laatste les in de tweede licentie vroeg een andere professor aan een flink uitgedund leslokaaltje: 'Is sociologie een wetenschap?' Toen wist iedereen het, maar niemand wilde het zeggen.

Op een partieel examen kregen wij van een toentertijd bekende hoogleraar eens de keuze: 'Wenst u een vraag over Merton, Habermas, of Adorno?' Omdat wij per ongeluk 'Adorni' verstaan hadden, kozen wij in één tel van black-out voor hem, maar bij het lezen van de vraag zagen wij al snel in dat het niet ging over een Italiaanse coureur maar over een Duitse filosoof. Van wie wij toen niets noemenswaardig wisten, en vandaag nog niet. Had iets te maken met Frankfurter worstjes, vraag ons niet wat.

Maar kijk, het minderwaardigheidscomplex van de socioloog is ineens verleden tijd. Met rechte rug en opgeheven hoofd marcheren wij vandaag trots door de straten, groeten vriendelijk deze, houden kort een praatje met gene, aaien kleutertjes over de bol onder de verrukte ogen van hun trotse moeders. Dat alles vanzelfsprekend met anderhalve meter tussenruimte. En het is ons overkomen dat bij de bakker iemand ons spontaan liet voorgaan. Die betreurde dat meteen toen wij de laatste twee boule de Berlins voor zijn neus weggristen.

Er is namelijk een categorie fratsenmakers aan de oppervlakte gekomen die nog minder ernst uitstralen dan de losbolligste sociologen. Farceurs van olympisch niveau, afgaande op hun vertegenwoordigers die alle strategische posities in de media hebben bezet, zoals het Pruisische leger de oevers van de Franse waterlopen. Boekte u zo weinig resultaat in uw beroep als zij in het hunne, u moest niet alleen de komende weken niet meer gaan werken.