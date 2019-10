Van de hondt

Volgens de gevreesde politierechter Peter D’Hondt is alcohol weliswaar ook een probleem in het verkeer, maar fixeren we er ons te veel op. En te weinig op andere verslavingsmiddelen, zoals drugs. Dat vertelde hij in een interview met Het Laatste Nieuws, op de foto genoeglijk gezeten in zijn knusse salon temidden een indrukwekkende rij sterke dranken. Niet echt de gelukkigste setting voor een politierechter.

Tot op de vensterbank stond een halve distilleerderij uitnodigend te wachten. Allemaal magnums, geen enkele onder 55 procent. De fijnste Schotse en Ierse whisky’s, authentieke Diva Premium-wodka’s, diverse soorten uitheemse rum, de duurste Rémy Martin-cognac, gin uit alle brexithoeken, en een verzameling oude én jonge klaren die zelfs in Limburg ongezien is. Het opvallendst was een imposante fles cactusjenever. Wij herhalen: cactusjenever. Wie zelfs aan een cactus nog alcohol probeert te onttrekken, wordt bij de AA geweigerd.

Op dat ene beeld staan meer flessen dan in een gemiddelde bottelarij. En we zien slechts één hoekje van zijn salon. De politierechter heeft onder zijn huis nog een doolhof aan keldergewelven, waar druiven en granen in vaten en kuipen staan te gisten, naast eindeloze rekken Franse topwijnen, waar je met een elektrisch treintje langs moet om een overzicht te krijgen.

D’Hondt is ook een bedreven hobbykok, zoals alle prille zestigers die de motor uit hun vorige midlifecrisis hebben verkocht. Hij kweekt zijn eigen groenten en kruiden, en mag graag pochen over zijn Surinaamse pepers, die tamelijk pikant zijn. ‘’k Heb eens een mespuntje ervan in 4 liter soep gemengd’, dist de magistraat een anekdote op. ‘Die bleek iets te spicy voor mijn gasten. We hebben de tuinslang erbij moeten halen.’

Wie een verkeersovertreding begaat in de streek rond Dendermonde en Aalst, door de schuld van het Ros Beiaard twee aartsvijandige steden, moet een beetje geluk hebben met voor welke van de twee politierechters hij moet verschijnen. Heb je een glas te veel op, dan zal Peter D’Hondt veeleer informeren naar wat erin zat, terwijl zijn Aalsterse rivale Mireille De Gucht niets onder een jaar rijverbod zal uitspreken. Mireille bezit een eigen wijngaard en een eigen DOCG-topwijn in Toscane. Maar wat je zelf hebt, moet je een ander niet gunnen, de basisgedachte achter Open VLD. Ben je in een winkelwandelstraat geflitst met 140 per uur, dan mag je riem en veters afgeven aan Peter D’Hondt, terwijl Mireille De Gucht je tot wat meer voorzichtigheid zal aanmanen, toch wanneer de kleuterschool net uit is. Liever dan naast flessen poseerde zij naast haar Ducati 1100.

D’Hondt, deze maand 25 jaar politierechter, hamert erop dat meer verkeersovertreders criminelen zijn dan omgekeerd. ‘Drugsverslaafden, psychopaten, landgenoten met een bipolaire stoornis, columnisten, ze mogen allemaal vrij en vrolijk rond rijden. Is het zo moeilijk mensen aan een psychologische proef te onderwerpen voor ze een rijbewijs krijgen?’

Tot slot vertrouwde hij de onthutste interviewer toe dat hij fan is van geweldfilms. Zoals ‘Reservoir Dogs’. Het blijft onder honden.