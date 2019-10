Vande Lanottetribunaal

Dat de Turken zo snel met een staakt-het-vuren in Noord-Syrië instemden, werd door sommige kenners van geopolitiek toegeschreven aan druk van de Amerikanen, door anderen aan een tussenkomst van de Russen, door een enkeling aan gezond verstand. Maar allen gingen voorbij aan de echte reden: de aanstelling van Johan Vande Lanotte als senior legal counsel bij Van Steenbrugge Advocaten, thans Van Steenbrotte & Partners.

Het kantoor wordt, naar eigen zeggen, wereldwijd ingeschakeld ter verdediging van de aanhangers van de Turkse opposant Fethullah Gülen. De legal counsel zal die taak voortaan op zich nemen en houdt volgend jaar een Turkijetribunaal, een Oostendse uitloper van de roemrijke Russelltribunaals.

Dat de hulp van een senior legal counsel in deze gespecialiseerde materie nuttig kan zijn, ondervond de stichter van het kantoor, de succesrijke toppleiter Walter Van Steenbrugge, eerder dit jaar toen hij zowaar een proces verloor.

De woordvoerder van de Gülen-beweging in België, Ibrahim Anaz, was tijdens een familiefeestje met een aardappelmes neergestoken door zijn aangetrouwde neef Fethullah D.. Die was boos omdat nonkel Ibrahim zijn nicht, de vrouw van Fethullah D., op de lijst van Gülen-sympathisanten had gezet, en het echtpaar nu grote problemen vreesde als het op vakantie naar Turkije trok.

Volgens het openbaar ministerie betrof het een banale familieruzie, zoals bij Turken vaker voorkomt, en bij Belgen zeker. Het vorderde 18 maanden met uitstel en een nieuw aardappelmesje, liefst wat minder scherp. Maar dat was buiten de advocaat van het slachtoffer gerekend: meester Van Steenbrugge. Die bepleitte in een zowel oratorisch als juridisch hoogstaand betoog dat het hier ging om een politiek misdrijf. Toen Fethullah den Ibrahim te lijf ging, zou hij hem hebben toegesist dat hij een landverrader en terrorist was. ‘En wie het Facebook-profiel van de schuldige bekijkt,’ zette meester Van Steenbrugge zijn rede kracht bij, ‘zal zien dat hij een aanhanger is van de Turkse president Erdogan. Hij heeft zelfs een foto van zijn zoontje gepost, poserend naast een gewapende agent aan het presidentieel paleis.’ Daar nemen wel meer toeristen een soortgelijk fotootje moeten wij aanstippen, maar volgens meester Van Steenbrugge was er geen twijfel mogelijk dat zijn cliënt was neergestoken vanwege zijn politieke overtuiging, wat een verzwarende omstandigheid was.

Voor of tegen meester Van Steenbrugge, eenieder zal moeten toegeven dat hij hier eens te meer gelijk had. En het even eens te meer niet kreeg van onze partijdige magistratuur. Jammer genoeg had hij zich voor één keer laten vangen aan de lokroep van de media, en had hij nog voor het proces begon een interview gegeven dat slecht viel bij het openbaar ministerie én bij de rechter. Volgens meester Van Steenbrugge was dit proces het eerste van een hele reeks waarin geweld tegen Gülen-aanhangers zou worden veroordeeld, en zou het door de Turkse gemeenschap in de hele wereld worden gevolgd.