Verenigt u

Hoe een tachtigjarige op een paard te krijgen, zonder ladder of verpleegster? Dat wás al eenvoudig: ga voor Pa Back staan en roep: ‘Patrick Janssens!’ Het kan nu ook met: ‘Freddy Willockx!’

In Humo heeft Pa Back eens weken lang de vloer aangeveegd met een breed gamma huichelaars, Paul Goossens en soortgelijken. Maar voor niemand had hij meer minachting dan voor Janssens: ‘Liever iemand die socialist is maar geen partijkaart heeft zoals Jinnih Beels, dan iemand die een partijkaart heeft maar geen socialist is zoals Patrick Janssens.’ Waar Janssens vandaag uithangt, weten wij niet en willen we niet weten. Wat we wel weten is dat het met Racing Genk, net als met Antwerpen, de goede kant op ging zodra hij aan de deur was gezet.

In De Morgen van zaterdag liet Pa Back zijn stroboscopisch licht schijnen over het profiel van de nieuwe sp.a-voorzitter. Die al lang verkozen had moeten zijn, ware het niet dat Fake Mail John eerst wil weten of hij een ministerpost voor zichzelf uit de brand kan slepen. Nu dat door de vernedering die de liegende leider hem deed ondergaan niet kan op Vlaams niveau, moet het federaal. Helaas zit de nationale formatie muurvast zolang Johan Vande Lanotte informateur blijft. Is er ooit een slechtere informateur geweest dan Johan Vande Lanotte? Ja, Johan Vande Lanotte, in 2010. Wat de koning ook nu mag verwachten, is een dik rapport met daarin alles wat we op 26 mei al wisten, plus een niet gevraagde formateursnota voor de regering-Vande Lanotte I.

Maar nu Pa Back: ‘Wie het ook wordt, slechter dan de vorige kan hij het niet doen.’ Men zal zich herinneren hoe Baby Back voetje werd gelicht door een complot dat door Vande Lanotte werd opgezet. Waarna zijn laatste horige, Fake Mail John, voorzittertje mocht spelen. Gevolg: bij de gemeenteraadsverkiezingen in Oostende werd de nieuwe voorzitter, die niet eens onder de eigen partijnaam durfde opkomen, uit de meerderheid geveegd, en bij de Vlaamse en federale zakte de sp.a tot 10 procent, het slechtste resultaat ooit, nog 4 procentpunten minder dan onder Baby Back, die wegens die slechte uitslag tot ontslag was gedwongen.

‘Als je zoals onzen Bruno botst op een samenzwering van mensen als Janssens, Vande Lanotte en Termont, die je vooral willen beletten om vooruit te gaan, ben je sowieso kansloos’, besluit Pa Back. Die zijn eigen dauphin Mohamed Ridouani nog snel afraadt om het roer van het zinkende schip in handen te nemen: ‘Laat Crombez de volgende keer maar zelf 7 procent halen.’

Het noopte een andere oude rasgenoot van Kaaiman, Freddy Willockx, tot een boze reactie in De Standaard: ‘Al vier jaar lang schiet de familie Tobback op John, omdat zoontje Bruno och arme een blamage heeft opgelopen tijdens de vorige verkiezingen. Het probleem van Bruno is dat hij wel de arrogantie van zijn vader heeft, maar niet het talent.’