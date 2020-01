Vier voeten

Was het lekker? Bruistabletje genomen? Alles weer bijgelegd met iedereen? Vooruit dan maar. Veel geluk in 2020 beste lezer, al is dat zoals ieder jaar meer een wens dan een verwachting.

Het derde decennium van deze eeuw is begonnen. Weinig gehoord over decenniumbugs, en gelukkig ook niets meer over de betwetersvraag of een decennium, en bij uitbreiding een eeuw, begint in 00 of in 01. Het is 2020 en de volgende keer dat er een dubbel jaargetal is, zal pas in 2121 zijn. Dat gaat niet iedereen van ons meer meemaken vrezen we, al is de vooruitgang van de biotechnologie, en de geldzucht van de farma-industrie, niet te onderschatten. Het schijnt dat er nu in het speeksel dat lama’s zo gul rondspuwen microcellen zijn aangetroffen die bij injectie in de menselijke bloedbaan de levensduur met ruim de helft zouden verlengen. Een spin-off van de universiteit van Gent heeft al een patent aangevraagd en komt binnenkort uw kapitaal ophalen via de beurs. Ik zou zeggen, dames en heren, investeert zo snel u kunt, want zodra het middel in testfase 1 is aanbeland, is de trein vertrokken. Van daar is het een kleine stap naar een goedkeuring door de Amerikaanse FDA, en dan spreken we over winstverwachtingen van miljarden dollars. Hebt u zelf toevallig een lama - in een land waar kangoeroes door wolven worden doodgebeten is dat niet onmogelijk - veeg dan zijn spuug zorgvuldig op en bewaar het in een buisje.

Het vorige dubbele jaargetal was 1919, het eerste vredesjaar na de slag bij de IJzer. Cijfer- en getalfetisjisten onder ons maken zich al klaar voor het hoogfeest van 2 februari eerstkomend: 02 02 20 20. Als dat geen voorbode van geluk is, of van onheil, wat dan wel? Zowel om 2 en om 20 over 2 ’s morgens, als om 2 en om 20 over 8 ’s avonds, komt er een climax bovenop. Wie op 2 februari jarig is, slaapt niet meer gerust. Wie uitgerekend die dag 20 wordt, heeft nachtmerries. Ook die uitzonderlijke combinatie zal pas in 2121 opnieuw plaatsvinden, op 12 december. Daarna is het wachten tot 3 maart 3030. Al is de kans groot dat de wereld dan niet meer bestaat, of dat alle leven op aarde is uitgestorven.

Toen wij nog jong waren, hebben wij om het lot te testen, misschien ook te tarten, op 7.7.77 op de hippodroom eens 777 frank ingezet op het paard met nummer 7 in de 7de koers. Het grapje kennende zult u nu denken dat die knol 7de is geëindigd, maar hij was 3de. Dat was nog het ergst van al. Wás hij 7de geweest, we hadden er een teken van Boven in gezien. Nu waren we alles kwijt: ons geld, ons geloof in de voorbestemming en ipso facto de nabestemming, én ons vertrouwen in de eerlijkheid van vlakkebaanjockeys. Dat laatste is nooit meer teruggekomen. Het vertrouwen in jockeys verdwijnt te paard, en komt terug in de pick-up van de veterinair.