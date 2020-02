Viri, vidi, vici

Het oprukkende coronavirus leidt in ons land tot strijd op leven en dood. Niet bij besmette patiënten, maar tussen de virologen Marc Van Ranst en Herman Goossens. De Katholieke Universiteit Leuven tegen de Universiteit Antwerpen, een voortzetting met andere middelen van het eeuwenoude conflict tussen het bisdom Mechelen en de orde van de Jezuïeten. Beide bespelen de klassieke media, beide hebben uitgebreide propagandateams aan het werk op social media, beide hebben hun spionnen in het kamp van de tegenstander.

Het volstaat dat Van Ranst roept: 'Pandemie!', of Goossens beweert met evenveel stelligheid: 'Geen pandemie.' Het is genoeg dat Van Ranst niet met woorden maar met lichaamstaal paniek zaait in alle rangen van de bevolking, of Goossens komt met de boodschap: 'Geen paniek.' Niet eens heeft Van Ranst op Twitter aangemaand tot uiterste voorzichtigheid met kroepoek en zoetzure saus, of Goossens eet op Instagram een bord babi pangang helemaal leeg en begint daarna aan een gelakte pekingeend. Van Ranst pleit op TikTok voor meer patatten? Dan serveert Goossens op Facebook gestoomde rijst. En een van beiden zal gelijk krijgen, en wat leuker is: de andere ongelijk. Dat is het fijne aan dat soort duels.

Wat Patrick Dewael en Sabine Laruelle van plan zijn weet niemand, zijzelf denkelijk het minst van allen, maar het is alleszins niet het moment om nieuwe verkiezingen aan te kondigen. Over veertig dagen zit de helft van het land in quarantaine, en een kleine opfrissing van het geheugen leert hoe zelfs een imaginair gezondheidsprobleem de stembusuitslag totaal kan doen omslaan. De dioxinekippen kostten de haan zijn kop, in casu Dehaene, en hebben ons bovendien met acht jaar paars opgezadeld. Daarvan betalen we vandaag nog altijd de prijs.

Zij die schreven, in zelfverklaarde kwaliteitskranten, dat de fictiereeks 'Cordon' op VTM alle geloofwaardigheid miste, al was dat dan vooral omdat ze op VTM werd uitgezonden, mogen hun arrogante mening voor de zoveelste keer herzien. We zijn benieuwd welk Belgisch dorp Maggie De Block het eerst in quarantaine zet, vermoedelijk niet Merchtem. We gokken op Berlare, want het onthutsende beeld van Karel De Gucht met klak op de eretribune van Aalst Carnaval deed het ergste vermoeden. Eerst dachten we nog dat hij zich ook verkleed had, in Ciske de Rat, of in Karel De Gucht, maar dat bleek niet het geval. Puurs is ook een kanshebber, want daar woont sinds vele jaren ononderbroken een infiltrant van het Chinese communistische regime, die de nieuwe imperialistische zijderoute niet alleen propageerde maar ook mee ging inhuldigen, in Peking en in Wuhan. En dan zijn ze nog op zoek naar Patiënt Nul, wij weten hem zitten.