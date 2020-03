Viruskwekerij H.J. Rega

In de geschiedenis van de marketing zijn er weinig stunts met een even grote wereldwijde impact als het coronavirus. ‘Cui bono?’ is dan de vraag. Wie heeft het meest baat bij deze mondiale hysterie? Dat er veel geld door verloren wordt, staat elke dag in De Tijd. Dat er ook veel geld mee te verdienen valt, wordt minder prominent in kaart gebracht. We belanden dan automatisch bij twee ambachten die nooit op veel respect hebben mogen rekenen: mondmasker­producenten en laboratorium­alchemisten.

Je kunt er niet naast kijken: Marc Van Ranst en Herman Goossens zijn de grootste beneficianten van de massahysterie die ze, door er luid tegen te waarschuwen, zelf opwekken. Hoeveel kost zo één test? En wie betaalt hem? Die laatste vraag is het makkelijkst te beantwoorden: u. Maar via welke weg? Via de ziekenfondsen of de overheid? En moet de geteste zelf ook iets bijdragen?

Dat Goossens zo hartstochtelijk pleitte voor veel meer onderzoeken leidde tot een boze tweet van zijn virale vijand Van Ranst, wat al op mercantiele jaloezie zou kunnen wijzen. Maar er is meer. In het Rega-instituut van de KU Leuven, waar Van Ranst diensthoofd is, zijn ze nu begonnen met corona­virussen te kweken! Dat geloof je toch niet meer? Terwijl iedereen ze probeert uit te roeien, maken zij er bij. Het was professor Johan Neyts die het tot onze stomme verbazing dan nog zelf in ‘Het journaal’ kwam rondbazuinen.

Wat hebben ze gedaan? Ze hebben het staal van de eerste besmette Belg in hun zak gemoffeld, hebben alle muizen en ratten en resusapen hun lab uit gejaagd, en zijn als bezetenen aan de slag gegaan met coronavirussen, die zich sneller voortplanten dan konijnen. De dag dat een verstrooide medewerker of de oververmoeide Van Ranst een deur of een raam laat openstaan, wordt de voltallige Belgische bevolking weggeveegd. Bij al die virussen gaan ze nu vijfduizend pillekes tegen iets anders uitproberen. Op kosten van Bill Gates. Ze zullen wel zien wat het geeft, je weet nooit dat plots een anticonstipatiemedicijn ook het coronavirus uitschakelt.

En zeggen dat Kaaiman hier meer dan een maand geleden al zwart op wit heeft geschreven welk geneesmiddel een effectief anti­dotum levert: efgartigimod, het wondermedicijn van Argenx. Al werkzaam gebleken tegen zeld­zame spierziekten, zeldzame bloedziekten, en helaas minder zeldzame zweetvoeten. Covid-19 ligt in het verlengde van die drie.